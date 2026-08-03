Goal.com
مباشرالتذاكر
Girona FC v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد فرهود

رسالة غير مباشرة للاتحاد.. جيرونا يكشف رسميًا حقيقة "مفاوضات" برشلونة لخطف عز الدين أوناحي

الاتحاد
برشلونة
عز الدين أوناحي
جيرونا
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
انتقالات

تطورات مهمة في "مستقبل" أوناحي..

النجم المغربي عز الدين أوناحي، تحوّل إلى أحد أبطال مسلسل الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد تألُقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وارتبط اسم أوناحي، بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد؛ قبل أن تتردد أنباء عن دخول نادي برشلونة الإسباني بقوة، في الصفقة.

  • Girona FC v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    حقيقة رغبة برشلونة في التعاقد مع عز الدين أوناحي

    وفي هذا السياق.. كشف كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، عن حقيقة اهتمام العملاق الكتالوني برشلونة؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    كارسيل نفى في تصريحات مع موقع "winwin"، مساء اليوم الإثنين، وجود أي عرض من برشلونة، أو حتى اتصالات مبدئية؛ للتعاقد مع أوناحي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية.


    • إعلان
  • Girona FC v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أندية عديدة مهتمة بعز الدين أوناحي.. ولكن!

    واستكمالًا لتصريحاته.. اعترف كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، بوجود اهتمام من أندية أخرى غير العملاق الكتالوني برشلونة؛ للتعاقد مع متوسط الميدان المغربي عز الدين أوناحي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    ولم يذكر كارسيل "هوية" هذه الأندية؛ ولكنه أكد أن الاهتمام بأوناحي، لم يرتق لعروض رسمية - حتى وقتنا هذا -.

  • FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP

    رسالة طمأنينة إلى نادي الاتحاد وجماهيره

    تصريحات كيكي كارسيل، المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني؛ ربما تكون بمثابة رسالة الطمأنينة إلى عملاق جدة الاتحاد، بشأن صفقة النجم المغربي عز الدين أوناحي.

    نعم.. كارسيل لم يذكر اسم الاتحاد، أو هوية الأندية المتنافسة على صفقة أوناحي؛ لكنه أكد على الأقل عدم رغبة فريق عملاق بحجم برشلونة الإسباني، في التعاقد مع أوناحي - حتى الآن -.

    وبالطبع.. اسم برشلونة وحده، كفيل لأن يجعل النجم المغربي يفضله على أي خيار آخر؛ وهو ما كان سيُشكل أزمة حقيقة للعميد الاتحادي، الراغب في ضم النجم المغربي.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Azzedine OunahiGetty

    عز الدين أوناحي مع جيرونا والمنتخب المغربي

    النجم المغربي عز الدين أوناحي يبلغ من العمر 26 سنة، وينشط في صفوف نادي جيرونا الإسباني؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2025، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا.

    وتألق أوناحي مع جيرونا، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 24 مباراة رسمية.

    لكن رغم ذلك؛ بات النجم المغربي مرشحًا قويًا للرحيل في الصيف الحالي، بعد "هبوط" جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

    وحاليًا.. يخوض أوناحي منافسات بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ حيث ساهم في إيصال "أسود الأطلس" إلى دور ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

    وسجل عز الدين أوناحي هدفين، خلال 5 مباريات في النسخة المونديالية الحالية؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.