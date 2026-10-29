الاتحاد أنقذه من أنياب الهلال فمنحه ينز فيسينج فرصة العمر!.. صهيب هوساوي "جوهرة جديدة تُحيي آمال تكرار تجربة فهد المولد"

مع ضغط الروزنامة والإصابات العديدة؛ يجب أن يكون المدير الفني "قويًا"، ليمنح أبناء النادي الثقة للمشاركة في المباريات.

هذا الحديث ينطبق على جميع الأندية في العموم؛ ولكننا سنخص عملاق جدة الاتحاد بالذات، في تقريرنا هذا.

فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يواجه ضغطًا كبيرًا في الروزنامة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهو ما دفع مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، للنظر إلى الفئات السنية بالفعل.

فيسينج قام بضم صهيب هوساوي، جناح فريق تحت 21 عامًا بنادي الاتحاد، إلى قائمة مواجهة أبها؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

انضمام هوساوي للمرة الأولى إلى قائمة فريق الاتحاد الأول؛ هو فرصة ذهبية لإثبات إمكاناته الفنية الكبيرة، كما يعد أملًا لباقي زملائه الشباب في السير على خطاه.

ووسط ذلك؛ سنحاول أن نستعرض بعض النقاط المهمة عن هوساوي البالغ من العمر 19 سنة، بعد ضمه إلى قائمة مباراة الاتحاد ضد أبها..