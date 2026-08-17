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أحمد فرهود

بين ورطة الاتحاد وندم الهلال الجديد!.. كأننا شاهدنا برشلونة بـ"ملابس القادسية" ضد الطائي

فقرات ومقالات
القادسية
بريندان رودجرز
ماتيو ريتيغي
الهلال
الاتحاد
الطائي ضد القادسية
الطائي
كأس خادم الحرمين الشريفين

قطار القادسية يواصل دهس المنافسين..

"من انتصار إلى آخر".. هكذا أصبح شعار نادي القادسية؛ تحت القيادة الفنية للأيرلندي بريندان رودجرز، الذي تولى المهمة في ديسمبر 2025.

رودجرز الذي أبدع معه القادسية، في النصف الأخير من الموسم الماضي؛ ها هو يبدأ العام الرياضي الجديد 2026-2027، بنفس القوة وربما أكثر.

وفاز القادسية (3-1) ضد مستضيفه الشباب، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يطير الفريق لمواجهة الطائي مساء اليوم الإثنين، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي مواجهة الطائي؛ فاز بنو قادس (5-0) مع الرأفة، ليحجز بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس رسميًا.

خماسية القادسية في شباك الطائي؛ جاءت بوسطه الإيطالي ماتيو ريتيجي "هدفين" والغاني كريستوفر بونسو والسعودي محمد القحطاني والأوروجوياني جاستون ألفاريز، في الدقائق 16 و34 و45+1 و47 و90+2.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز القادسية ضد الطائي..

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    القادسية.. "تيكي تاكا برشلونية" ضد الطائي

    عندما نذكر اسم العملاق الكتالوني برشلونة؛ فإننا نتحدث هُنا عن اللعب الهجومي المتواصل، وأسلوب "التيكي تاكا" الممتع في التمريرات.

    وبعيدًا عن المقارنات بالطبع؛ لكننا لن نكذب إذا قولنا إن القادسية قدّم لنا "تيكي تاكا برشلونية" ضد نادي الطائي، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

    هذا الأسلوب البرشلوني، الذي ظهر به القادسية ضد الطائي؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط العالي؛ بمجرد خسارة الكرة.

    * ثانيًا: الاستحواذ الكبير؛ مع بناء اللعب من الخلف.

    * ثالثًا: تبادل الكرات؛ حتى فتح الثغرات في العمق والأطراف.

    * رابعًا: الثنائيات الممتعة؛ سواء في خط الوسط أو بين المهاجمين.

    أي أننا أصبحنا نرى هوية لعب واضحة، تُميّز فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن أي نادٍ آخر في المملكة العربية السعودية.

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  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "توليفة القادسية الرائعة" بين المحليين والأجانب

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نحن أصبحنا لا نعرف "من يحمل من" في نادي القادسية، هل النجوم المحليين أم الأجانب.

    بمعنى.. في نادٍ مثل عملاق الرياض النصر مثلًا؛ سنجد أن قوته التي قادته إلى تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، في العناصر الأجنبية.

    ويُلاحظ الجميع أن نقطة ضعف النصر، تتمثّل في انخفاض "جودة" اللاعب المحلي؛ إذا ما تم مقارنتها بالنجوم الأجانب الكبار، الذين يرتدون قميص الفريق الأول.

    لكن في فريق القادسية الأول لكرة القدم؛ سنجد "توليفة رائعة" بين النجوم المحليين والأجانب، تجعلنا لا نفرق بينهم أبدًا.

    اللاعب المحلي في القادسية، مؤثر مثل الأجنبي تمامًا؛ بل أنه أحيانًا يتفوق عليه في بعض المباريات، ويكون هو السبب في انتصار الفريق.

    ومواجهة القادسية والطائي، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027؛ ليس إلا مثال جديد على هذه "التوليفة الرائعة"، بين المحليين والأجانب.

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال.. ندم جديد قادم بسبب القادسية

    جمهور عملاق الرياض الهلال، لا يزال يشعر بـ"ندم كبير"؛ بسبب تخلي إدارة ناديهم عن الجوهرة السعودية مصعب الجوير، إلى فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    نعم.. الجوير أثبت نفسه بقوة، كـ"أفضل صانع ألعاب" في الملاعب السعودي، خلال آخر عامين تحديدًا.

    وتألق الجوير خلال فترة إعارته إلى نادي الشباب، في الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025؛ قبل أن يواصل إبداعاته في الموسم الرياضي الماضي، عقب الانتقال إلى القادسية نهائيًا.

    المهم.. يبدو أن جمهور الهلال، سيكون على موعد مع ندم جديد؛ وذلك بعد التخلي عن موهبة الفريق محمد القحطاني إلى القادسية، في صيف العام الحالي.

    القحطاني نزل "بديلًا" في بداية الشوط الثاني من مواجهة نادي الطائي، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث قدّم أداءً أكثر من رائع، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف.

    * ثانيًا: مهارات فنية رائعة.

    * ثالثًا: تحركات ذكية بين الطرف والعمق.

    وإذا واصل القحطاني على هذا المستوى الرائع؛ فذلك سيكون تأكيدًا جديدًا على أن الهلال كان يمتلك "ثروة محلية" بين صفوفه، ولكنه لم يستطع الاستفادة منها.

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  • Al Qadsiah vs Al Ittihad

    الاتحاد.. ورطة كبيرة عند مواجهة القادسية

    بعد تخطيه نادي الطائي؛ سيكون فريق القادسية الأول لكرة القدم على موعد مع مباراة مهمة للغاية، ضد عملاق جدة الاتحاد.

    الاتحاد يحل ضيفًا على القادسية، مساء يوم الجمعة القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    ويدخل العميد الاتحادي هذه المواجهة؛ وهو يعاني على كافة الأصعدة، سواء فنيًا وإداريًا أو حتى اقتصاديًا.

    بينما القادسية يعيش أفضل فتراته على الإطلاق؛ وسط بداية موسم أكثر من رائعة، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من دوري روشن السعودي: الشباب (1-3) القادسية.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الطائي (0-5) القادسية.

    والأمر لا يقتصر على الفوز فقط؛ حيث يقدّم بنو قادس مستويات فنية تخطف الأنظار والقلوب، تحت القيادة الفنية للأيرلندي بريندان رودجرز.

    لذا وعلى الورق؛ فإن الاتحاد سيكون في ورطه حقيقية، عندما يواجه القادسية دوريًا مساء الجمعة.