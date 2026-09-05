"فريق واحد يصنع الفرص بعد الدقيقة 15": فيسينج يعلق على تصريح مدرب النصر .. ورد فعل عوار في صفقة أنيس موسى!

رفض الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، تحميل لاعبيه مسؤولية إهدار الفرص، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي خسرها أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في ملعب الإنماء.
بوستيكوجلو تحدث عن سبب الدفع بنواف العقيدي وعدم إشراك عبد الله الخيبري "أساسيًا" بجانب سامو كوستا، فيما أطلق تصريحًا حول أفضلية النصر، والذي علّق عليه بدوره، الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد.
ولعب جورج إيلينخنا، دور البطولة في انتصار الاتحاد، بعدما أحرز هدفي المباراة، بخلاف هدف ثالث ألغي بداعي التسلل، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف حفظ ماء الوجه.
وتمكن الاتحاد من إلحاق الهزيمة الأولى للنصر في دوري روشن، هذا الموسم، ليرفع العميد رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، خلف الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة.