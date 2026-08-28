الحلم القديم يقترب.. الاتحاد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نجم النصر

يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، اقترب من حسم "صفقة محلية" كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد بدأ يكثف من تحركاته مؤخرًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ على أمل تعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، اقترب من حسم "صفقة محلية" كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد بدأ يكثف من تحركاته مؤخرًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة؛ على أمل تعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي محمد البكيري مساء اليوم الجمعة، عن اقتراب عملاق جدة الاتحاد من التعاقد مع النجم السعودي المخضرم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم.
وتحت عنوان "عاجل وخاص"؛ كتب البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الاتحاد يقترب من التعاقد مع غريب النصر".
واستكمالًا لخبره.. أكد الصحفي الرياضي محمد البكيري أن مسؤولي عملاق جدة الاتحاد، دخلوا في مفاوضات جادة مع إدارة نادي النصر؛ لحسم صفقة النجم السعودي المخضرم عبدالرحمن غريب، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار البكيري إلى أن صفقة غريب؛ ستكون على شكل "انتقال دائم" من النصر إلى الاتحاد، وليست إعارة.
النجم السعودي المخضرم عبدالرحمن غريب جدد عقده مع عملاق الرياض النصر؛ والذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف العام الحالي، بشكلٍ رسمي.
ورغم تجديد العقد؛ إلا أن النصر لا يستطيع تسجيل غريب في قائمته - حتى الآن -، بسبب "القيود المالية" المفروضة على النادي.
وعلى الأغلب أن هذه الأزمة؛ هي التي دفعت إدارة النصر للموافقة على التفاوض مع عملاق جدة الاتحاد، للتخلي عن اللاعب رسميًا.
ومن غير المعروف قانونيًا، هل كان يحق لغريب أن ينتقل إلى الاتحاد "مجانًا"، بسبب عدم القدرة على تسجيل عقده الجديد مع الفريق النصراوي؛ إلا أنه يبدو حسب خبر الصحفي الرياضي محمد البكيري، أن الصفقة ستتم بأموال بشكلٍ طبيعي.
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يُعد النجم السعودي عبدالرحمن غريب البالغ من العمر 29 سنة، أحد أبناء عملاق جدة الأهلي؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود للفريق الأول لكرة القدم صيف 2018.
ومثّل غريب فريق الأهلي الأول، لمدة 4 سنوات كاملة؛ حتى طلب الرحيل صيف 2022، لينضم إلى نادي النصر بشكلٍ رسمي.
النصر وقتها؛ خطف اللاعب من الهلال والاتحاد، حيث كان هُناك إصرار كبير من هذين الناديين العملاقين للتعاقد معه.
ومع النصر.. سجل غريب 20 هدفًا وصنع 28 آخرين، خلال 130 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الرسمية؛ مع تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الماضي.