أشغلوا النصر بالبحث عن بديل ديابي: الاتحاد يفوز بطريقة جامبا أوساكا .. وتحية للقناص الجديد!

سيناريوهات الاتحاد لا تتوقف، ينتزع النقاط الثلاث بأداء دفاعي أمام القادسية، ويتعثر مع الفتح رغم سيل الهجوم، ثم ينجح في إسقاط النصر، حامل اللقب، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

الاتحاد حقق فوزًا على النصر بنتيجة (2-1)، في معقل الإنماء، بفضل ثنائية جورج إيلينخنا، أبرز نجوم المباراة، في الدقيقتين 4 و22، بينما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 36.

وتمكن الاتحاد من إلحاق الهزيمة الأولى للنصر في دوري روشن، هذا الموسم، ليرفع العميد رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، خلف الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الاتحاد والنصر، في خامس جولات دوري روشن..