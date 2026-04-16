أحمد فرهود

تتويج الاتحاد بالنخبة الآسيوية: أكثر من مجرد لقب إن تحقق.. ضرب عصفوري الهلال بحجر واحد و"سيناريو لن ينساه الأهلي أبدًا"

جمهور الاتحاد قد يضحك كثيرًا في النهاية..

حين تقرع طبول القارة الآسيوية؛ ينهض عملاق جدة الاتحاد مستحضرًا إرثًا لا يصدأ، لكن هذه المرة ليست مثل السابق.

نعم.. الاتحاد يخوض مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت شعار "حياة أو موت"، نظرًا للظروف التي مر بها مؤخرًا.

وعانى العميد الاتحادي كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ لذلك فإن التتويج باللقب القاري الغالي، سيكون له فوائد لحظية ومستقبلية.

أما إذا فشل الاتحاد، في حصد لقب النخبة الآسيوية؛ ستزداد متاعبه بشكلٍ كبير للغاية، وقد يدخل على إثرها في نفقٍ مظلم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الفوائد التي ستعود على الاتحاد - إن توج باللقب القاري -؛ خاصة أنه تفصله 3 مباريات فقط، عن تحقيق هذا الحلم..

  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    تجنُب "الموسم الصفري" لنادي الاتحاد

    عاش عملاق جدة الاتحاد وجماهيره، موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * السوبر السعودي: الخسارة ضد نادي النصر في نصف النهائي.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: الخسارة ضد نادي الخلود في نصف النهائي.

    * دوري روشن السعودي للمحترفين: احتلال "المركز السادس" في جدول الترتيب.

    لذلك.. لم يتبق للعميد الاتحادي سوى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي؛ حيث وصل الفريق إلى دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.

    والتتويج بهذا اللقب القاري الغالي؛ سيمنع الاتحاد من الخروج بـ"موسم صفري"، بل أنه سيحوّل مأساة 2025-2026 إلى عام رياضي رائع.

  Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League

    الوصول إلى العالمية وحل مشاكل الاتحاد المالية

    بعيدًا عن أن لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، سيمنع عملاق جدة الاتحاد من الخروج بـ"موسم صفري" في 2025-2026؛ فإنه سيكون له فوائد أخرى مهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: الوصول إلى "العالمية".

    * ثانيًا: حل الأزمات الاقتصادية.

    بمعنى.. تتويج الاتحاد بلقب النسخة الحالية من النخبة الآسيوية؛ سيقوده للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال 2026، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد" في 2029.

    وبالطبع.. المشاركة في هذه البطولات العالمية؛ سيمنحه مزيد من المداخيل المالية، التي تحل مشاكله الاقتصادية بشكلٍ كبير.

  FBL-KSA-ITTIHAD-HILAL

    الاتحاد وضرب "عصفوري الهلال" بحجر واحد

    عملاق جدة الاتحاد توّج بلقبين في دوري أبطال آسيا بـ"مختلف مسمياته"؛ وهما "2004 و2005"، إلى جانب "وصافة" نسخة 2009.

    وإذا توج الاتحاد بالنسخة الآسيوية الحالية؛ فإنه سيصل إلى "وصافة" أكثر الأندية تحقيقًا للقب القاري، مع الاقتراب أكثر من عملاق الرياض الهلال "المتصدر".

    وحصل الهلال على لقب دوري أبطال آسيا بـ"مختلف مسمياته"، 4 مرات سابقة عبر تاريخه، في أعوام "1991، 1999-2000، 2019 و2021"؛ بينما يتساوى فريقان في "الوصافة" بـ3 بطولات، وهما:

    * بوهانج ستيلرز الكوري: 1996-1997، 1997-1998 و2009.

    * أوراوا رد ديموندز الياباني: 2007، 2017 و2022.

    ويتمنى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن ينضم إلى الثنائي الكوري والجنوبي؛ ضمن قائمة الفرق التي حققت لقب دوري أبطال آسيا، 3 مرات تاريخيًا.

    كما أن هُناك عصفور آخر سيضربه العميد الاتحادي بهذا اللقب، بخلاف الاقتراب من الزعيم الهلالي في "الصدارة"؛ وهو "كيد" الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول السابق.

    بنزيما رحل عن الاتحاد بشكلٍ سيئ للغاية، في الميركاتو الشتوي الماضي، لينضم إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث اعتبر أن بيئة الزعيم، ستُساعده على التتويج بالألقاب الكبيرة عكس العميد.

    إلا أننا نُشاهد الاتحاد الآن، يُنافس على اللقب الآسيوي الكبير؛ بينما ودع الهلال المسابقة بشكلٍ رسمي، مع إمكانية خسارته لقب دوري روشن السعودي أيضًا.

  Al Ahli SFC v Al Ittihad - Saudi Pro League

    سيناريو اتحادي لن ينساه الأهلي أبدًا

    "اللوائح والقوانين" تنص على مشاركة 3 أندية سعودية، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وهم على النحو التالي:

    * المقعد الأول: بطل مسابقة دوري روشن السعودي.

    * المقعد الثاني: وصيف مسابقة دوري روشن السعودي.

    * المقعد الأخير: ثالث مسابقة دوري روشن السعودي.

    وإذا توّج نادٍ سعودي بلقب النخبة الآسيوية، خارج الأندية الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي؛ فإنه يحدث التالي:

    - يُشارك في النخبة الآسيوية مُباشرة باعتباره حامل اللقب؛ بجانب كل من بطل دوري روشن السعودي ووصيفه.

    - يتم تحويل صاحب "المركز الثالث" في روشن؛ ليُشارك في دوري أبطال آسيا "2" بدلًا من النخبة.

    وبما أن عملاق جدة الاتحاد يحتل "المركز السادس" حاليًا، في دوري روشن السعودي للمحترفين، وبات من المستحيل حسابيًا أن ينهي المسابقة بين الثلاثة الأوائل؛ فباتت مشاركته في النخبة الآسيوية 2026-2027، مُرتبطة بتتويجه بلقب النسخة الحالية أساسًا.

    وقتها.. سيحصل الاتحاد على مقعد صاحب "المركز الثالث"؛ والذي سيكون إما النصر، الهلال أو الأهلي.

    وعلى الأغلب سيكون الهلال أو الأهلي؛ اللذان يحتلان "المركزين الثاني والثالث" تواليًا في الوقت الحالي، برصيد 68 و66 نقطة.

    وهُناك سيناريو يتمناه أي عاشق للاتحاد، في ظل المُنافسة التاريخية مع عملاق جدة الآخر الأهلي؛ وهو على النحو التالي:

    * أولًا: أن يكون نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، بين الاتحاد والأهلي.

    * ثانيًا: يتوج الاتحاد بلقب النخبة الآسيوية الموسم الحالي، بالفوز على الأهلي في النهائي.

    * ثالثًا: ينهي الأهلي مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، في "المركز الثالث".

    وقتها فقط.. سيحصل الاتحاد على لقب كبير أمام الأهلي؛ بل وسينتزع منه البطاقة المؤهلة إلى النخبة الآسيوية، الموسم القادم.