"لا تدغدغ مشاعر الجمهور!" .. الاتحاد الكويتي يستغل كأس السوبر السعودي بعد الإخفاق في خليجي 27

أمام الغضب الجماهيري من الإخفاق الخليجي، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الفور بيان اعتذار، مشددًا على أنه ينتظر تقرير الجهازين الفني والإداري، لتوضيح أسباب الخروج المبكر من البطولة.

وفي آخر البيان، أكد الاتحاد الكويتي لجماهيره أنه سيمنحهم تذاكر مجانية لحضور كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وجاء نص البيان الكويتي كالتالي:

يتقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر إلى الجماهير الوفية التي ساندت منتخبنا الوطني الأول في مبارياته امام المنتخب العراقي ضمن منافسات “خليجي 27”، والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين. ويعرب الاتحاد الكويتي عن اعتذاره الشديد لجماهير ومتابعي الأزرق، وذلك لعدم التأهل إلى الدور نصف النهائي من "خليجي 27"، موضحاً أن الجهازين الفني والإداري سيقدمان تقريراً عن أسباب الخروج من كأس الخليج، وكذلك الوقوف على أوجه الخلل وايجاد الحلول المناسبة من اجل تطوير المستوى وتقديم أداء مميز في الاستحقاقات المقبلة. ويوضح الاتحاد انه تقديرا لدور الجماهير في الفترة الماضية من خلال مساندتهم ووقوفهم خلف الازرق في المباراتين امام السعودية والعراق، قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي التي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في ديسمبر المقبل.







