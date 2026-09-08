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George Ilenikhena Jens Wissing Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

الاتحاد فاز ضد الفيحاء ولكن: السخرية من كريستيانو رونالدو انقلبت على نجمه.. والمعاناة مستمرة في "المباريات الصغيرة"!

فقرات ومقالات
الاتحاد
جورج إلينيخينا
يوسف النصيري
يانز ويسينغ
كريستيانو رونالدو
النصر
الاتحاد ضد الفيحاء
الفيحاء
دوري روشن السعودي

3 نقاط مهمة في مسيرة الاتحاد..

واصل عملاق جدة الاتحاد زحفه نحو "المقدمة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا جديدًا، مساء اليوم الثلاثاء.

نعم.. الاتحاد فاز (2-1) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027

ثنائية الاتحاد جاءت عن طريق النيجيري جورج إيلينخينا والمغربي يوسف النصيري، في الدقيقتين 43 و68 تواليًا؛ بينما سجل الإسباني جاسون ريسيميرو هدف الفيحاء الوحيد، في الدقيقة 45+4.

وبهذه النتيجة.. وصل العميد الاتحادي إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الهلال، صاحب "الصدارة".

أما فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ فتجمد عند النقطة الخامسة فقط، في "المركز الحادي عشر" بجدول ترتيب الدوري.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد الصعب على الفيحاء..

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    الاتحاد يفوز ضد الكبار.. ويُعاني أمام الصغار!

    يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، بقيادة مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج؛ أصبح يعرف كيف يتعامل مع الأندية الكبير، أكثر من هؤلاء الذين يتواجدون في وسط الجدول أو المؤخرة.

    نعم عزيزي القارئ؛ اُنظر إلى "أداء ونتائج" الفريق الاتحادي في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، لتتأكد من هذا الأمر.

    مثلًا.. الاتحاد فاز على أرض نادي القادسية، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بالإضافة إلى حسم الكلاسيكو الكبير ضد عملاق الرياض النصر، في الأسبوع الخامس.

    ولا يُمكن أن ننسى أيضًا؛ الانتصار الكبير الذي حققه الاتحاد ضد نادي الجزيرة الإماراتي (4-1)، في التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وعلى العكس تمامًا؛ عانى العميد في مباريات أقل قوة بكثير في الموسم الحالي، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من الدوري: الاتحاد (1-1) الخلود.

    * الجولة الرابعة من الدوري: الفتح (0-0) الاتحاد.

    وتواصلت معاناة الاتحاد أمام الفرق الأقل قوة؛ وذلك رغم الفوز (2-1) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    سبب معاناة الاتحاد في المباريات الأقل قوة!

    الآن.. لنتحدث عن سبب معاناة عملاق جدة الاتحاد، في المباريات الأقل قوة؛ وذلك تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    سبب هذه المُعاناة الاتحادية، من الممكن تلخيصه في نقطتين مهمتين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أندية الوسط أو المؤخرة؛ تلعب بـ"تحفُظ دفاعي" ضد الاتحاد.

    * ثانيًا: الاتحاد لا يمتلك نجومًا خلاقين كثر؛ لذلك لا يجد حلولًا أمام الدفاعات المتكتلة.

    لذا.. نجد العميد الاتحادي في مباريات مثل الفيحاء، يجد صعوبات كبيرة جدًا؛ وذلك رغم السيطرة على الكرة، في معظم الدقائق.

  • دانيلو بيريرا.. عندما انتقم القدر للأسطورة كريستيانو رونالدو!

    وعلى جانب آخر؛ يجب الحديث عن اسمين كبيرين في صفوف عملاق جدة الاتحاد خلال مواجهة نادي الفيحاء، وهما:

    * أولًا: قلب الدفاع البرتغالي دانيلو بيريرا.

    * ثانيًا: قلب الهجوم النيجيري جورج إيلينخينا.

    وإذا بدأنا ببيريرا؛ فسنقول إن القدر انتقم للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر.

    كيف انتقم القدر لرونالدو؟!.. للإجابة على هذا السؤال؛ دعونا نشير أولًا إلى أن بيريرا قدّم كلاسيكو رائع ضد النصر، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    بيريرا أوقف خطورة رونالدو، في هذا الكلاسيكو الناري؛ كما ظهر الأخير في "لقطة طريفة" وهو يحاول قراءة التعليمات الفنية التي كتبها المدير الفني الألماني الشاب للاتحاد ينز فيسينج في ورقة، ومنحها إلى المدافع البرتغالي.

    واستغل الاتحاد لقطة رونالدو مع بيريرا؛ للسخرية من الأسطورة البرتغالية والفريق النصراوي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

    لكن.. ها هو بعد 3 أيام؛ يرتكب بيريرا "خطأين فادحين" في مواجهة الفيحاء، على النحو التالي:

    * أولًا: إبعاد عرضية سهلة؛ كانت في طريقها إلى الحارس الاتحادي محمد العبسي.

    * ثانيًا: سوء تغطية أمام النجم الإسباني جاسون ريميسيرو، جناح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم.

    وبسبب هذين الخطأين الفادحين، واللذين جاءا في لعبة واحدة فقط؛ نجح الفيحاء في تسجيل هدف التعادل (1-1)، وقتها.

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  • جورج إيلينخينا.. الاتحاد لا يزال في حاجة إلى مهاجم "بديل"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتطرق للحديث عن النجم النيجيري جورج إيلينخينا، مهاجم عملاق جدة الاتحاد.

    إيلينخينا أصبح أهم لاعب في صفوف الفريق الاتحادي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بعد أن كان قريبًا جدًا من الرحيل، في الميركاتو الصيفي.

    وأكد إيلينخينا هذا الأمر؛ بإحرازه هدفًا جديدًا مع الاتحاد، وهذه المرة في شباك فريق الفيحاء الأول لكرة القدم.

    * أرقام جورج إيلينخينا في الموسم الحالي:

    - مباريات: 7.

    - مساهمات تهديفية: 6.

    - أهداف: 6.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    إلا أنه يجب الإشارة إلى أن جميع أهداف هذا النجم النيجيري؛ جاءت عندما يشارك في المباريات كـ"أساسي"، وليس كبديل.

    ودخل إيلينخينا "بديلًا" في 3 مباريات، ضد ناديي الحزم والفتح في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وأمام العملاق الإماراتي الجزيرة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة؛ حيث فشل في تسجيل أي هدف، آنذاك.

    وهذا يؤكد أن العميد الاتحادي، ورغم تألُق جورج إيلينخينا الكبير كـ"أساسي"؛ لكنه يحتاج إلى مهاجم احتياطي ذو حاسة تهديفية كبيرة، يغير النتيجة من الدكة.

    وربما يحاول الألماني ينز فيسينج، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن يجعل المغربي يوسف النصيري يقوم بهذا الدور؛ ولكن بناء على ما يقدّمه هذا اللاعب فإنه قد لا ينجح كثيرًا، حتى ولو سجل هدفًا ضد الفيحاء من "ركلة جزاء".