الاتحاد تذوق من كأس القادسية: تحية إلى "نوير" الفتح .. ويجب الإسراع في تلك الخطوتين قبل قمة النصر!

إذا لم تشاهد قمة القادسية، فعلى الأرجح لن تفهم قصدي، ولكن ما أودّ قوله، إن القدر أراد أن يسترد أمانته أمام الاتحاد، فعندما منحه انتصارًا مثيرًا في الجولة الثانية، عاد ليحرمه من النقاط الثلاث أمام الفتح.

قمة كروية، قد تسجل ضمن الأغرب في سجل كرة القدم، بأنها تنتهي بالتعادل السلبي بين الاتحاد والفتح، في ملعب تمويل الأولى في الأحساء، فعلى الأقل يجب أن تشهد 7 أهداف.

هنا مربط الفرس، الاتحاد الذي اقتنص النقاط الثلاث أمام "شراسة" القادسية، والذي حرم من العديد من الأهداف، بداعي التسلل، جاء الدور على العميد، ليتذوق من نفس الكأس أمام كتيبة خالد العطوي، لتكتمل الليلة الصعبة على جماهير جدة، بعد سقوط الأهلي بثلاثية الخلود.

اقرأ أيضًا: الخلود "مرعب" جدة: الأهلي احتاج إلى نجم دوري جوّي .. وإلى المظلوم أرتيم "احترس من غضب الجماهير"!ورفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما جاء الفتح، في المركز السادس عشر، برصيد نقطتين.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الفتح والاتحاد، في رابع جولات دوري روشن..



