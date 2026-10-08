بيان رسمي .. الاتحاد السعودي يرد على مزاعم اتفاقه مع روبرتو مارتينيز للإطاحة بجورجيوس دونيس

خلال الساعات الماضية، زعم البعض أن الاتحاد السعودي اتفق بالفعل مع الإسباني روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، لخلافة دونيس رغم تحقيق الأخير للقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".

الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".

وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".

وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".

وفي هذا السياق، واصل باحكيم حديثه:"عقد دونيس مستمر لما بعد بطولة كأس آسيا 2027، وحقق بطولة مع المنتخب بعد غياب طويل عن الألقاب، والسؤال الآن، هل يستمر أم يتم الاعتذار لمارتينيز؟ أم سيحدث العكس".

واستكمل:"نحن الآن نعيش الحلقة الأخيرة من القصة، والإجابة لن يتم الإعلان عنها اليوم، سنعرف ما سيحدث خلال الأيام القادمة".



