"الاتحاد السعودي يتبع سياسة مخجلة" .. مفاجأة في ملف إقالة جورجيوس دونيس من تدريب الأخضر

في أبريل الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة هيرفي رينارد بعد الاستياء الكبير من نتائج المنتخب الوطني الأول في فترة الإعداد لكأس العالم 2026 وما قبلها.

الاختيار بعد ذلك وقع على دونيس، نظرًا لضيق الوقت، بحكم معرفته باللاعب السعودي من خلال عمله من قبل مع عدة أندية في دوري روشن.

لكن الإحباط كان كبيرًا مع اليوناني، إذ ودع الأخضر السعودي كأس العالم 2026 من دور المجموعات بتعادلين أمام أوروجواي (1-1) والرأس الأخضر (0-0)، وهزيمة أمام إسبانيا (0-4).

والآن ها نحن نناقش ملف "المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي لخلافة دونيس"!



