Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "الاتحاد يلعب بـ"البركة" مع سيرجيو كونسيساو والبرتغالي قد يُقال من منصبه في هذا التوقيت"!

الأجواء متوترة في قلعة الاتحاد هذا الموسم

أوقات عصيبة يعيشها فريق الاتحاد هذا الموسم، مما جعل الشكوك تظهر حول مستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وظهور أحاديث عن إمكانية رحيله.

الاتحاد خرج من سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي في وقت مبكر من الموسم الجاري، وتعرض لهزيمة جديدة أمام الرياض، أمس، الجمعة، في مباراة تعرض فيها كونسيساو لانتقادات قوية بسبب مستوى فريقه.

  • ماذا حدث؟

    الاتحاد خسر (1-3) ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتقدّم الاتحاد أولًا، عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يرُد الفريق العاصمي بثلاثية متتالية، بواسطة لياندرو أنتونيس وتوزي ومامادو سيلا.

  • حمد المنتشري يكشف عيوب الاتحاد

    حمد المنتشري لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، قال خلال تواجده مع برنامج "دورينا غير":"الفريق ضعيف بالكرة وبدونها، أقولها بكل صراحة".

    وأضاف:"عندما تشاهد الاتحاد لا تعرف ما الطريقة التي سيلعب بها، سواء ضغط عالي أم تراجع واعتماد على التحولات، الأمور ماشية بالبركة".

    كونسيساو قد يرحل في هذا التوقيت

    الإعلامي خالد الشنيف، وجه سؤالًا إلى المنتشري عن مستقبل كونسيساو، قائلًا له:"هل تعتقد أننا لن نرى كونسيساو من جديد لو خسر الاتحاد أمام الخلود في نصف نهائي كأس الملك؟".

    وأجاب عليه المنتشري:"هذا المفروض ما يحدث، الخسارة في نصف النهائي تعني أنه لا يجب أن يرجع إلى جدة مع الفريق".

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود crest
الخلود
الخلود
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0