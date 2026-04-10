الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يستبعد الحكم عن العمل لبقية الموسم بعد قراراته المثيرة للجدل في مباراة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا
تشير التقارير إلى أن الحكم كوفاكس لن يدير أي مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك في أعقاب المواجهة الساخنة التي جمعت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من ربع النهائي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو". ووفقًا لبرنامج "إل بارتيدازو" الإذاعي على قناة "كوب"، فإن قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يرتبط في المقام الأول بكيفية تعامل كوفاكس مع موقف تأديبي حاسم يتعلق بمدافع برشلونة باو كوبارسي. وكان المدافع الشاب قد تلقى في البداية بطاقة صفراء فقط لارتكابه خطأ على جوليانو سيميوني، قبل أن ينصح نظام الفيديو المساعد (VAR) الحكم بتشديد العقوبة إلى بطاقة حمراء مباشرة.
الخبراء يسلطون الضوء على خطأ تحكيمي جسيم
أفادت التقارير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتبروا عدم إصدار البطاقة الحمراء على الفور خطأً تحكيمياً جسيماً، مما دفع الهيئة الإدارية إلى استبعاد كوفاكس من قائمة الحكام المختارين للمراحل النهائية من البطولة. وناقش الصحفي الإسباني إيزاك فوتو موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن الطرد المثير للجدل الذي تعرض له كوبارسي خلال برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي». وقال: «لن يتولى حكم مباراة الأمس التحكيم مرة أخرى، وذلك بسبب خطأ عدم طرد كوبارسي على الهواء مباشرة».
فليك غاضب بسبب عدم احتساب مخالفة لمس الكرة باليد
بينما كان تركيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منصبًا على طرد كوبارسي، غضب مدرب برشلونة هانسي فليك من حادثة أخرى وقعت خلال الهزيمة بنتيجة 2-0. وانتقد المدرب الألماني الحكام بعد أن بدا أن مارك بوبيل لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب ركلة مرمى قصيرة من الحارس خوان موسو.
وقال فليك لمحطة موفيستار: "لا أعرف لماذا لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)". "نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن ما فائدة نظام الفيديو المساعد؟ لا أستطيع فهم ذلك. كان يجب أن يكون ركلة جزاء، وبطاقة صفراء ثانية، وبطاقة حمراء. هذا ما لا يجب أن يحدث".
لا يزال وضع كأس العالم 2026 على ما هو عليه
على الرغم من تعليق مشاركته فعليًا حتى نهاية موسم دوري أبطال أوروبا 2025-2026، لا يبدو أن كوفاكس يواجه حظرًا طويل الأمد من المشاركة في المباريات الدولية، وفقًا لصحيفة «دياريو سبورت». ولا يزال الروماني مدرجًا في القائمة الأولية للحكام المشاركين في كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.