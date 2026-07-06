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معتز الجمال

"تجاوز الخطوط الحمراء".. يويفا يهاجم فيفا في بيان ناري بسبب "إلغاء إيقاف بالوجون"!

كأس العالم للأندية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم
فولارين بالوجون

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفًا صارمًا..

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفرين، قرار الفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسمح له بالمشاركة الليلة ضد بلجيكا.

وقال البيان: "قرار الأمس بتعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوجون، ووضعه تحت فترة اختبار لمدة عام، قد تجاوز خطًا أحمر لا يمكن المساس به. كرة القدم، كأي رياضة أخرى، تعتمد على قواعد تشكل الأساس لمنافسة عادلة ونزيهة وشفافة".

وأضاف: "وفي حين أن بعض القواعد قد تخضع للتفسير، إلا أن هذا لا ينطبق على هذه الحالة. الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة كحد أدنى إثر البطاقة الحمراء ليس مسألة تقديرية، ولا يتطلب قرارًا من جهة مختصة لتنفيذه. إنه مبدأ راسخ في اللوائح لا يقبل الاستثناءات، ناهيك عن حدوثه في منتصف بطولة شهدت مواقف مشابهة لعدة لاعبين آخرين، حيث التزموا بتنفيذ عقوبة الإيقاف الخاصة بهم بشكل طبيعي".

  • "مصداقية البطولة في خطر"

    جاء في بيان اليويفا: "عندما لا يعود حراس اللعبة قادرين على ضمان تطبيق القواعد بيقين، فإن نزاهة اللعبة تصبح في خطر، وتتعرض مصداقية البطولة لضربة قاصمة. وبنفس القدر، فإن مثل هذا القرار يخلق سابقة في البطولة الحالية، حيث ستتطلب المواقف المشابهة الآن معاملة بالمثل، وهو ما يعود بالضرر على المنافسة ذاتها".

    وأضاف: "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة تحظى بالثقة لكونها تُلعب في كل مكان بنفس القواعد. أي بطولة ليست مجرد حدث منعزل، وإذا كنا نتحدث عن كأس العالم، فإن لها القدرة على إحداث تداعيات إيجابية أو سلبية على المشهد الكروي بأسره. نعرب عن ذهولنا التام أمام قرار غير مسبوق، غير مفهوم، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

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  • لماذا تم إلغاء طرد بالوجون؟

    سيكون فولارين بالوجون، الذي تعرض للطرد خلال مباراة دور الـ 32 بين منتخب بلاده الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك إثر تدخل قوي على موهاريموفيتش، متاحًا للمشاركة الليلة أمام بلجيكا. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، فعّل الفيفا المادة 27 من قانون الانضباط، والتي تنص على أن "الهيئة القضائية يمكنها أن تقرر تعليق تنفيذ العقوبة التأديبية، كليًا أو جزئيًا".

    وراء هذا القرار المفاجئ كواليس كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أفادت بأن قرار "العفو" عن بالوجون جاء بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس الفيفا "جياني إنفانتينو". ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هذه الواقعة تندرج ضمن محاولات إنفانتينو المستمرة منذ سنوات للتقرب من ترامب، والتي تجلت العام الماضي حين استحدث الفيفا "جائزة الفيفا للسلام" ومنحها لترامب، بالتزامن مع مساعي الأخير (التي لم تكلل بالنجاح) لنيل جائزة نوبل للسلام. الفيفا من جانبه رفض التعليق لصحيفة نيويورك تايمز على هذه التسريبات.

  • سابقة رونالدو

    يمثل هذا القرار عقوبة مع إيقاف التنفيذ، على غرار ما حدث مع كريستيانو رونالدو بعد اعتدائه بالمرفق على أوشيا خلال خسارة البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم: حينها، كان ينبغي أن يقضي مهاجم النصر عقوبة الإيقاف 3 مباريات، لكن تم تعليق مباراتين منها، لضمان عدم المخاطرة بمشاركته في دور المجموعات من المونديال.

    وبحسب ما تنص عليه اللوائح: "إذا ارتكب المستفيد من عقوبة معلقة مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مشابهة خلال فترة الاختبار، فسيتم إلغاء التعليق من قبل الهيئة القضائية، وتُطبق العقوبة دون الإخلال بأي عقوبات إضافية قد تُفرض بسبب المخالفة الجديدة".

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