رفض تجديد عقده مع ناديه .. الاتحاد والأهلي يتصارعان على لاعب الهلال السابق

الظهير الأيسر السعودي كان قد بدأ مسيرته في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل أن يرحل في يوليو 2018 من فريق تحت 23 عامًا نحو التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وقتها ظهر المفرج مع الفريق الأول لسكري القصيم في 24 مباراة، بواقع 1894 دقيقة، قبل أن يعود للهلال بنهاية موسم 2018-2019.

مع العودة، أُعير صاحب الـ29 عامًا مرة ثانية من الهلال، لكن هذه المرة إلى الشباب، ولمدة موسم وحيد كذلك (2019-2020).

لكن لم يفلح المفرج في تجربته مع الليوث، إذ لم يخض سوى خمس مباريات فقط في مختلف البطولات.

وشهد صيف 2020 استقرار المفرج في الهلال، لمدة أربع سنوات، لكن خلالها نصيبه من المشاركة كان 27 مباراة فقط، ما أسفر عن رحيله في صيف 2024 نحو التعاون.

سكري القصيم هو التجربة الأنجح لمتعب المفرج في الملاعب، حيث خاض معه على مدار أقل من موسمين (2024-2025) و(2025-2026)، 75 مباراة، محرزًا هدفًا وصانعًا مثله.