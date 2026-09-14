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زهيرة عادل

القادسية أحرج الاتحاد والأهلي أمام الوصل .. روي فيتوريا فشل في الحفاظ على إرثه مع النصر و"آفة المواهب السعودية" أصابت مصعب الجوير!

فقرات ومقالات
القادسية ضد الوصل
القادسية
الوصل
دوري أبطال آسيا النخبة
مصعب الجوير
روي فيتوريا
الشمال ضد الاتحاد
الشمال
الاتحاد
الأهلي ضد باختاكور
الأهلي
باختاكور
النصر

أبرز ملامح انتصار القادسية أمام الوصل 2-1..

حقق القادسية السعودي اليوم الإثنين، انتصارًا تاريخيًا أمام الوصل الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم في الدقيقتين 57 و61 عن طريق خوليان كينيونيس والبديل ماتيو ريتيجي، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف في الدقيقة 6+90 عن طريق لياندرو ليت.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة القادسية والوصل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • Panathinaikos FC v FC Dinamo-Minsk - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    روي فيتوريا .. فشل في الحفاظ على إرث النصر

    بعد ست سنوات، عاد المدرب البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة القادسية من جديد، لكن هذه المرة على رأس القيادة الفنية للوصل، وليس مع النصر السعودي.

    فيتوريا مع النصر، التقى مرتين ببني قادس؛ الأولى في موسم 2018-19 وانتصر حينها (3-1)، والثانية في موسم 2020-21، وفاز هذه المرة (2-0).

    لكن شتان بين نسخة القادسية قديمًا والنسخة الحالية (2026-27)، حيث أنفق مسؤولو النادي الكثير لتجهيز فريق على أعلى مستوى، قادرًا على المنافسة على البطولات، لذا لم يحسن فيتوريا مجابهته كما كان يفعل مع النصر.

    المدرب البرتغالي بالأساس لم يعد قادرًا على مجابهة الأندية السعودية رغم خبراته في دوري روشن مع النصر، إذ أن هذه هي الهزيمة الثانية له أمام أندية المملكة في غضون خمسة أشهر، حيث سقط أمام العالمي (0-4) في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في شهر أبريل الماضي.


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  • القادسية .. عودة تليق ببطل

    إن كان اليوم هو يوم انطلاق مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، وكل فريق يتحسس طريقه في الموسم الجديد، فهي ليلة احتفالية بالنسبة للقادسية..

    بنو قادس عادوا للظهور على الساحة الآسيوية بعد غياب 32 عامًا، حيث كان آخر ظهور لهم في عام 1994 بكأس الكؤوس الآسيوية، عندما توجوا باللقب القاري.

    لكن أصابت الفريق لعنة ما بعد ذاك التتويج، حتى فشل من حينها في المشاركة بالبطولة القارية سواء بنظامها القديم أو الحديث، حتى أتت الانفراجة في موسم 2026-27.

    لذا مواجهة الوصل كانت أكثر من مجرد ثلاث نقاط بالنسبة لكتيبة المدرب بريندان رودجرز، حيث شهدت الانتصار الأول للفريق في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة.




  • القادسية يحرج الاتحاد والأهلي

    الجميع في دوري روشن السعودي يعاني من الإرهاق وضغط المباريات، والظروف واحدة على الجميع، لذا دخل الثلاثي الاتحاد، الأهلي والقادسية مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 ببعض البدلاء مع تفضيل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين .. لكن بنو قادس وحدهم من صمد!

    الاتحاد في هذه المرحلة، خطف نقطة تعادل شاقة أمام الشمال القطري (1-1)، بهدف البديل جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 4+90.



    أما الأهلي فحاله كحال العميد، حيث تعادل بشق الأنفس أمام باختاكور الأوزبكي (1-1)، بفضل هدف البديل فراس البريكان في الدقيقة 3+90.



    بينما كان القادسية أفضلهم حالًا، حيث دخل مواجهة الوصل بإراحة نجوم كماتيو ريتيجي، ناهيتان نانديز وكريستوفر بونسو باه، قبل الدفع بهم في بداية الشوط الثاني، وبعدها بدقائق نجح الثلاثي في تأمين الثلاث نقاط..

    بونسو باه صنع فسجل خوليان كينيونيس، بينما سجل ريتيجي من صناعة الظهير المتألق محمد أبوالشامات.

    التأثير السريع لبدلاء القادسية يعكس صورة واضحة على قوة الفريق الذي شكله رودجرز، ما يشير إلى أنه على موعد الموسم الجاري مع مزاحمة الكبار على الألقاب وليس مجرد المشاركة.



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  • مصعب الجوير .. احذر آفة المواهب السعودية

    في الختام مع حالة فردية من القادسية، حيث لاعب الوسط مصعب الجوير..

    صاحب الـ23 عامًا هو أفضل لاعب وسط سعودي في دوري روشن السعودي 2026-27 على الإطلاق دون مبالغة، حيث يواصل المستوى الرائع الذي يقدمه مع القادسية منذ الموسم الماضي.

    لكن وفي موسم ينافس به فريقه على دوري روشن، كأس الملك، كأس السوبر السعودي والنخبة الآسيوية، وكذلك يستعد به المنتخب السعودي لخوض كأس الخليج "خليجي 27" وكأس آسيا 2027، عليه الحذر من "آفة اللاعب السعودي"..

    الحديث هنا عن كثرة الاستعراض واللعب بفردية أكثر من الجماعية واللعب السريع، تلك هي الآفة التي تضرب مواهب الكرة السعودية، إن تعرضت للإشادات بكثرة، ومصعب الجوير في موسم 2026-27، أثنى عليه الجميع بالفعل.

    آفة الفردية والاستعراض المبالغ به ظهرت أمام الوصل الليلة، حتى بدى مصعب الجوير في نسخة هي ربما الأسوأ له في الموسم الجاري، لدرجة دفعت مدربه لاستبداله في الدقيقة 58.

    يبقى أن يتدارك الجوير هذا العيب المدمر في بداية موسم مبشر على المستوى الفردي وحتى الجماعي سواء مع القادسية أو المنتخب السعودي.