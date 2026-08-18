مستجدات الاتحاد: التواصل مع وكيل نجم الأهلي.. ومفاجأة في "غياب" موسى ديابي ضد النجمة

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي تركي الشديد مساء اليوم الثلاثاء، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي النجمة، عبر شبكة قنوات "ثمانية"، تواصل مجلس إدارة العميد مع آدم وطني، وكيل أعمال النجم المصري إمام عاشور.
الشديد كشف عن أن تواصل الاتحاد مع وطني؛ جاء من أجل بحث إمكانية ضم عاشور، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكمل حديثه: "لا تزال أولوية العميد الاتحادي، هي التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه؛ لكن ذلك لم يمنع الإدارة من التواصل مع وكيل النجم المصري، لبحث إمكانية ضمه رسميًا".
المثير في الأمر أن النادي الأهلي المصري، الذي يلعب عاشور بين صفوفه، كان قد أصدر بيانًا خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه على أن نجم الفراعنة ليس للبيع؛ وذلك في أعقاب عرض نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد معه.