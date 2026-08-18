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Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

مستجدات الاتحاد: التواصل مع وكيل نجم الأهلي.. ومفاجأة في "غياب" موسى ديابي ضد النجمة

الاتحاد
موسى ديابي
فرانك كيسييه
إمام عاشور
الأهلي
النجمة ضد الاتحاد
النجمة
كأس خادم الحرمين الشريفين
انتقالات

ميركاتو الاتحاد يشتعل..

كشفت شبكة قنوات "ثمانية"، الناقل الحصري لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، عن مستجدات مهمة للغاية؛ بخصوص ميركاتو عملاق جدة الاتحاد، في صيف العام الحالي.

الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية ومالية عديدة، منذ الموسم الرياضي الماضي وحتى الآن؛ ما أثر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وابتعاده عن منصات التتويج.

  • Moussa DiabyGetty Images

    مفاجأة في غياب موسى ديابي عن مباراة الاتحاد والنجمة

    في البداية.. تحدث محمد الصوينع، مراسل شبكة قنوات "ثمانية"، عن غياب الجناح الفرنسي موسى ديابي، عن مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي النجمة، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

    الصوينع أكد أن غياب ديابي، عن مواجهة الاتحاد ضد النجمة؛ ليس له أي علاقة بإصابة اللاعب، كما توقع البعض.

    وأشار الصوينع إلى أن غياب النجم الفرنسي، عن مباراة دور الـ32 من أغلى الكؤوس، قد يكون بسبب اقتراب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام القادمة.

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  • مسؤولو الاتحاد يرفضون التعليق على أخبار فرانك كيسييه

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. محمد الصوينع، مراسل شبكة قنوات "ثمانية"، أوضح أنه تواصل مع مسؤولي عملاق جدة الاتحاد؛ للاستفسار منهم عن حقيقة اقتراب التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    كيسييه انتهى عقده مع عملاق جدة الآخر الأهلي، في 30 يونيو من عام 2026؛ لتظهر أخبار عديدة في الساعات الماضية، تؤكد اقتراب الاتحاد من التعاقد معه.

    وعن ذلك يقول الصوينع: "مسؤولو الاتحاد رفضوا التعليق على أخبار كيسييه؛ حيث أكدوا أنهم لن يتحدثوا عن أي صفقة، قبل حسمها رسميًا".

  • الاتحاد يتواصل مع وكيل نجم الأهلي لضمه في الصيف الحالي

    وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي تركي الشديد مساء اليوم الثلاثاء، خلال الاستوديو التحليلي لمباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي النجمة، عبر شبكة قنوات "ثمانية"، تواصل مجلس إدارة العميد مع آدم وطني، وكيل أعمال النجم المصري إمام عاشور.

    الشديد كشف عن أن تواصل الاتحاد مع وطني؛ جاء من أجل بحث إمكانية ضم عاشور، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأكمل حديثه: "لا تزال أولوية العميد الاتحادي، هي التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه؛ لكن ذلك لم يمنع الإدارة من التواصل مع وكيل النجم المصري، لبحث إمكانية ضمه رسميًا".

    المثير في الأمر أن النادي الأهلي المصري، الذي يلعب عاشور بين صفوفه، كان قد أصدر بيانًا خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد فيه على أن نجم الفراعنة ليس للبيع؛ وذلك في أعقاب عرض نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد معه.

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  • Muhannad Shanqeeti Abdulrahman Al Oboud IttihadGetty

    كيف جاءت بداية نادي الاتحاد في موسم 2026-2027

    عملاق جدة الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكلٍ مخيب للغاية؛ وذلك بالاكتفاء بالتعادل (1-1) مع نادي الخلود، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    بعدها.. طار الاتحاد لمواجهة نادي النجمة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويُمني جمهور العميد الاتحادي، أن يكون الموسم الحالي أفضل من سابقه؛ والذي خرج منه الفريق بـ"صفر ألقاب"، مع الكثير من المشاكل المالية والإدارية.