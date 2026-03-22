وكما أكد المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا فقط، الذي يلعب في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، في حديث مع مجلة «كيكر»، فإن الاتحاد المغربي قد تواصل معه وتحدث معه بشأن تغيير انتمائه إلى الاتحاد.
الاتحاد الألماني لكرة القدم يواجه خسارة قاسية أخرى: هل سيغادر حامل الرقم القياسي في الدوري الألماني الاتحاد؟
"لقد كان هناك اتصال بالفعل، نعم. لكن لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. لم أتخذ أي قرار بعد وسأخذ وقتي في ذلك. سنرى كيف ستسير الأمور"، أوضح موهيا.
يحمل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الجنسية الألمانية والمغربية، لكنه لم يلعب حتى الآن سوى مع فرق الشباب الألمانية. وسيخوض مع منتخب تحت 18 عامًا بقيادة المدرب هانو باليتش، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، منافسة للحصول على تذكرة للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2027.
لعب موهيا سبع مباريات مع ألمانيا. بعد ثلاث مباريات مع منتخب تحت 16 سنة (سجل فيها هدفاً واحداً)، لعب مباراة واحدة مع منتخب تحت 17 سنة، قبل أن يشارك لأول مرة مع منتخب تحت 18 سنة في نوفمبر 2025. وقد سجل هدفين في ثلاث مباريات مع هذا المنتخب.
موهيا يحطم الرقم القياسي في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنغلادباخ
في شهر ديسمبر الماضي فقط، حطم موهيا رقماً قياسياً في الدوري الألماني كان قائماً منذ ما يقرب من 20 عاماً مع بوروسيا مونشنغلادباخ. عندما دخل كبديل في المباراة ضد فولفسبورغ (1-3)، كان يبلغ من العمر 16 عامًا و11 شهرًا و13 يومًا، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني مع فريق "الفولين". كان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم ماركو مارين، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا و18 يومًا عند ظهوره الأول مع غلادباخ في مارس 2007.
مويا هو اللاعب الحادي عشر فقط الذي شارك في الدوري الألماني وهو في سن 16 عامًا. وكان أصغر لاعب هو يوسوفا موكوكو، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا ويومًا واحدًا عند مشاركته الأولى مع بوروسيا دورتموند في 21 نوفمبر 2020. ويبلغ الحد الأدنى للسن المسموح به للمشاركة في الدوري الألماني 16 عامًا.
وائل محيا: إحصائيات أدائه مع غلباخ
الألعاب
الأهداف
تمريرات حاسمة
12
1
0