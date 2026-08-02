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Ceferin InfantinoGetty
محمود خالد

لا تراجع رغم فشل بيع كأس العالم: اليويفا يعتزم مقاضاة إنفانتينو .. "ممنوع إتلاف أو حذف أي وثيقة"

كأس العالم

إخطار رسمي من اليويفا إلى إنفانتينو..

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من حدة رسائل التهديد إلى الفيفا، فيما يتعلق بخطته لبيع كأس العالم، رغم تراجع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عن ذلك القرار.

وأثار إنفانتينو جدلًا عالميًا، على خلفية إعلان الفيفا، الثلاثاء، عن خطة تأسيس شركة "FIFA Forward Enterprise"، بقيمة 20 مليار دولار، لإدارة كأس العالم، وفعاليات أخرى، فضلًا عن طرح حصص بنسب تصل إلى 20% لمستثمرين خارجيين، أثار حالة من الاعتراض الجماعي، والذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لإعلان مقاطعة أي مسابقة تابعة للفيفا، إذا ما ظل قائمًا على هذا المشروع.

  • ضغط أوروبا يدفع إنفانتينو إلى التراجع

    ورفض الاتحاد الأوروبي، في بيانه، ما وصفه بالتعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، لواحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم، والتي بنيت على يد اللاعبين والمنتخبات والمشجعين، ولا يمكن التنازل عن أي جزء من ذلك للمستثمرين من القطاع الخاص، معلنًا أن "المونديال ليس للبيع".

    وبالمثل، وجه كل من الاتحادين الآسيوي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، انتقادًا شديد اللهجة، تجاه الفيفا، بداعي عدم فتح باب التشاور إزاء ذلك القرار.

    وأمام موجة الغضب العالمية، قرر إنفانتينو، الإعلان عن التراجع، في بيان رسمي، أكد فيه أن المشروع لن يمضي قدماً إلا بعد التشاور والحصول على دعم أغلبية اتحاداتها الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً. لكن إنفانتينو أقرّ يوم الجمعة بأن الانقسام المتزايد الحدة المحيط بالخطة جعل استمرارها مستحيلاً.

    وقال إنفانتينو: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع تسبب في انقسامات من طبيعة تجعلها، بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف الذي وُضع منذ البداية».

    وأضاف إنفانتينو أنه يعتزم جمع الأطراف المتعارضة معاً خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على مواصلة تنمية الرياضة في الدول التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.

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  • إنذار باتخاذ إجراءات قانونية

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الاتحاد الأوروبي هدد باتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى التحكيم، أو تقديم شكاوى تنظيمية جماعية، بشأن خطة المشروع الذي اقترحه الفيفا.

    ووفق رسالة موجهة إلى إنفانتينو، وجه الاتحاد الأوروبي إدانة رسمية، وكذلك الاتحادات القارية الأخرى، والاتحادات الأعضاء في الفيفا، خطة (EFE) بأشد العبارات، ونظرًا لأنه متوقع أن يتم رفع دعاوى قضائية، فإن الفيفا ملزم بالحفاظ على جميع المواد ذات الصلة.

    وجاء في رسالة اليويفا "يتعين عليكم وعلى الفيفا، اتخاذ خطوات فورية لتحديد هوية جميع الوثائق والمعلومات المخزنة إليكترونيًا الموضحة في هذا الإخطار، التي تقع في حوزتكم أو حوزة الفيفا أو تحت وصايتكم أو سيطرتكم، وتحديد مكانها وحفظها.

    وتنشأ هذه الالتزامات بشكل مستقل عن أي سياسة احتفاظ داخلية تتبعونها أنتم أو منظمتكم، وتحل محل أي سياسات روتينية لإتلاف الوثائق أو حذفها التي قد تنطبق بخلاف ذلك".

  • تحذير رسمي من اليويفا

    ومضى الاتحاد الأوروبي في تحذيره، بإخطار الفيفا رسميًا، بعدم إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد ذات الصلة، عقب استلام الإخطار، أو بمجرد علمه بخوض إجراءات قضائية متوقعة، بما قد يشكل إتلافًا للأدلة.

    وبحسب الإشعار، فإن اليويفا يحتفظ بجميع الحقوق في السعي للحصول على سبل الإنصاف المناسبة، في الإجراءات القضائية، بشأن تدمير أو فقدان من هذا القبيل.

    واختتم الإشعار بالقول "يطلب الاتحاد الأوروبي (يويفا) منكم الإقرار باستلام هذا الإشعار، كتابة، في غضون 5 أيام عمل من تاريخه، والتأكيد على هذا الإقرار، بأنكم قد استلمتم هذا الإشعار وفهمتموه، وأنكم قد اتخذتم إجراءات فورية للحفاظ على المواد ذات الصلة وفقًا للمتطلبات؛ مثل هوية المسؤول أو الشخص المكلّف بالإشراف على الامتثال لهذا الإشعار داخل مؤسستكم، وما إذا كنتم على علم بأي مواد ذات صلة تم إتلافها أو حذفها بالفعل، وفي هذه الحالة يجب تقديم التفاصيل الكاملة".

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  • الطريق نحو التصويت بحجب الثقة

    يستكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حالياً مساراتٍ متعددة لإجبار إنفانتينو على الرحيل قبل موعد الانتخابات المقررة عام 2027. وفي حين أن الاستقالة الطوعية ستكون أبسط النتائج، فإن الهيئة الحاكمة تدرس إمكانية الدعوة إلى عقد كونجرس طارئ للفيفا. ويتطلب هذا الأمر دعم 43 اتحاداً من أصل 211 اتحاداً عضواً لتحريك تصويت رسمي بحجب الثقة.

    تدخل معركة السيطرة على اللعبة العالمية أكثر مراحلها احتداماً. وقد اختُتم بيان يويفا بتحذير قاطع مفاده أن هذا الانتصار على الخطة الاستثمارية ليس سوى البداية. «هذا انتصار للعبة بأكملها. لكن يجب ألا يكون نهاية القصة. لقد ذهب المقترح. أما مهمة إعادة بناء الثقة في الفيفا فقد بدأت للتو.» ومع بلوغ العلاقات بين زيورخ ونيون أدنى مستوياتها على الإطلاق، ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان بإمكان إنفانتينو النجاة من أكبر تحدٍّ يواجه فترة حكمه الممتدة لعقد من الزمن.