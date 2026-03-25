الاتحاد "المُتهالك" أكبر دليل.. عندما كذبت "قرعة النخبة الآسيوية 2026" مقولة مجاملة الهلال القارية

لطالما ساد في أوساط الأندية المُنافسة لعملاق الرياض الهلال، وبين جنبات منصات التواصل الاجتماعي؛ "مقولة" تتكرر مع كل مشاركة قارية للزعيم، مفاداها أنه يتحصل على مجاملات خاصة في القرعة وغيرها.

نعم.. في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025 مثلًا؛ ردد بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي النصر، أن قرعة دوري أبطال آسيا "النخبة"، تم توجيهها لمصلحة الهلال.

هذه الاتهامات جاءت؛ رغم أن الزعيم الهلالي واجه عملاق جدة الأهلي في نصف النهائي، ولم يتوّج باللقب القاري في النهاية.

ولذلك.. ترقب الجميع تحديد "مسار" الزعيم الهلالي، في مسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتي كانت بمثابة "البيان العملي" الذي يدحض نظرية مجاملة الزعيم الهلالي، مثلما يردد البعض.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف تم دحض نظرية مجاملة الهلال آسيويًا، من خلال قرعة النخبة الآسيوية 2025-2026..