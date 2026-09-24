ردًا على "متابعات آسيا 2 مع كريستيانو رونالدو تخطت دوري أبطال النخبة" .. بيانات رسمية تكشف الحقائق!

وشارك النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم الماضي، ونجح في تحقيق مسيرة بانتصارات كاسحة، غاب عنها كريستيانو رونالدو في دور المجموعات، قبل أن يشارك في الأدوار النهائية، وصولًا إلى النهائي الذي شهد خسارة الأصفر للقب، بعد السقوط أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف دون رد، في ملعب الأول بارك.

وحقق النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، موسمًا استثنائيًا، حيث توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر "سبع" سنوات، برصيد 86 نقطة، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني.

وتمكن رونالدو من الفوز بلقبه "المحلي" الأول في الملاعب السعودية، ليقود النصر للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي 2026-2027.