في ظل الطفرة الهائلة التي حققها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر بطولات الأندية، خلال موسم 2025-2026، جاءت بيانات بمثابة الرد على ما تردد حول تأثير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على ارتفاع مشاهدات دوري أبطال آسيا الثاني، مقارنة ببطولة النخبة.
ردًا على "متابعات آسيا 2 مع كريستيانو رونالدو تخطت دوري أبطال النخبة" .. بيانات رسمية تكشف الحقائق!
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طفرة الآسيوية مع رونالدو
وشارك النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم الماضي، ونجح في تحقيق مسيرة بانتصارات كاسحة، غاب عنها كريستيانو رونالدو في دور المجموعات، قبل أن يشارك في الأدوار النهائية، وصولًا إلى النهائي الذي شهد خسارة الأصفر للقب، بعد السقوط أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف دون رد، في ملعب الأول بارك.
وحقق النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، موسمًا استثنائيًا، حيث توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر "سبع" سنوات، برصيد 86 نقطة، فضلًا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني.
وتمكن رونالدو من الفوز بلقبه "المحلي" الأول في الملاعب السعودية، ليقود النصر للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي 2026-2027.
تأثير رونالدو: حقيقة تفوق آسيا 2 على النخبة!
وفي هذا السياق، نشر الإعلامي الرياضي بدر بالعبيد، المختصّ في الشأن الآسيوي، إفادة رسمية من الاتحاد القاري، تؤكد أن دوري أبطال آسيا للنخبة، تصدر المشهد، بعدما تجاوزت مرات الظهور 1.77 مليار خلال الموسم الماضي، محققًا زيادة سنوية بلغت 22%، بينما سجل دوري أبطال آسيا الثاني، أكثر من 742 مليون ظهور، بزيادة 7%.
وأضاف بالعبيد، أن بطولات أخرى شهدت نموًا قويًا، من بينها دوري التحدي الآسيوي (البطولة القارية الثالثة)، بزيادة 48% في مرات الظهور، وكذلك كأس آسيا لكرة الصالات، التي حققت زيادة 132% في مشاهدات الفيديو.
ومع اقتراب عدد متابعيه من 37 مليون عبر منصات التواصل، بزيادة سنوية بلغت 8%، وصلت مشاهدات الفيديو "إجمالًا" إلى 2.33 مليار مشاهدة، بزيادة 5%.
البيانات القادمة من الاتحاد الآسيوي، جاءت بمثابة رد قاطع على الأقاويل بشأن تحقيق مشاركة كريستيانو رونالدو لدوري أبطال آسيا 2، طفرة تخطت حاجز متابعات دوري أبطال النخبة.
- Getty
الأهلي بطل النخبتين
وكان الأهلي قد كتب التاريخ مع مدربه السابق ماتياس يايسله، بعدما نجح الألماني في قيادة الراقي للفوز ببطولتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسمي 2024-2025 و2025-2026، ليحقق عملاق جدة، اللقب لأول مرة في تاريخه.
ومع استضافة السعودية للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، لعامين على التوالي، تمكن الأهلي من الفوز باللقب الأول، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بنتيجة (2-0)، فيما حصد البطولة الثانية على حساب ماتشيدا زيلفيا بهدف نظيف في النهائي.
السعودية تتصدر التصنيف ولكن!
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن التصنيف الجديد، الذي يتعلق بجميع تصفيات الاتحادات الوطنية الأعضاء في القارة الصفراء، والأندية المشاركة.
وحافظت السعودية على صدارة تصنيف مسابقات أندية الرجال، للاتحادات الوطنية، باستعراض القفزة خلال السنوات من (2018-2026)، برصيد 114 ألف و632 نقطة، متفوقة على اليابان "الوصيفة" بـ103 ألف و341 نقطة.
ويستمر بقاء المملكة في صدارة التصنيف العام، على الرغم أن الموسم الماضي، شهد صدارة الصين للتصنيف خلال موسم واحد "2025-2026"، برصيد 5333 نقطة، بينما جاءت السعودية في المركز الثالث، برصيد 4578 نقطة، خلف اليابان "الوصيفة".
تصنيف الأندية في 2026
ورغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، إلا أن الأهلي حلّ ثانيًا في تصنيف أندية الرجال، خلال موسم 2025-2026، برصيد 37 ألف و790 نقطة، ليأتي خلف ماتشيدا زيلفيا، وصيف البطولة، والمتصدر برصيد 38 ألف و500 نقطة.
وجاء الهلال في المركز الرابع بين أندية آسيا، برصيد 30 ألف و871 نقطة، متفوقًا بفارق بسيط عن النصر "الخامس"، برصيد 30 ألف و724 نقطة، بينما حلّ الاتحاد في المركز الثامن، برصيد 25 ألف و16 نقطة.
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