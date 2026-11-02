لا تزال تداعيات موقف شباب الأهلي الإماراتي من مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، تلقي بظلالها على الأوساط الرياضية في المملكة، في ظل الوضع الذي ينذر بتكرار أزمة نادي النصر مع الوصل.
عكس الوصل .. أنباء عن تحذير الآسيوي لشباب الأهلي بـ"العقوبات" حال الانسحاب أمام الهلال!
تحذير شباب الأهلي
وأشارت صحيفة "عكاظ"، إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصدد معاقبة فريق شباب الأهلي، حال إصراره على عدم خوض مباراة الهلال، استنادًا للائحة التي تنص على أن الانسحاب بدون عذر قهوي يعتبر انسحابًا من البطولة وليس من مباراة واحدة، مع الإنذار بغرامة لا تقل عن 50 ألف دولار في حالة تأكيد الانسحاب.
وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الآسيوي قرر التدخل بشكل عاجل، بعد تجاهل مسؤولي شباب الأهلي، لجميع اتصالات نادي الهلال، على الرغم من إنهاء جميع الترتيبات الخاصة باستقدام بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض، لخوض المباراة المقررة غدًا "الثلاثاء"، في الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوية.
* تحديث: أعلن نادي شباب الأهلي عن تواجد بعثة الفريق في الرياض، بمنشور عبر منصة (إكس)، قال فيه "نحن في الرياض كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم، شوقًا لكم ولأهلها. من دار المحبة إلى دار العز، يا هلا بالرياض وأهلها.
وكان الإعلامي معن القويعي قد ذكر بأن إدارة شباب الأهلي لم ترد على اتصالات الهلال والاتحاد السعودي، وكذلك الخطابات الرسمية المرسلة، في الوقت الذي وصل فيه مراقب المباراة والطاقم التحكيمي إلى السعودية، فيما قال الإعلامي محمد النجيري إن النادي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الآسيوي للمطالبة بتأجيل مباراته ضد الزعيم.
النصر والاحتجاج ضد الوصل
وحول مستجدات موقف النصر، بشأن قرار الاتحاد الآسيوي بإعادة جدولة مباراته ضد الوصل، بداعي أسباب لوجستية بعد عدم وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض لخوض المباراة، أكد الناقد محمد شنوان العنزي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، أن النصر قدم احتجاجًا إلى الاتحاد القاري، عن طريق نظيره السعودي، واستند إلى إعداد الترتيبات اللازمة من أجل استقبال البعثة.
في المقابل، أبدى العنزي توقعًا "محبطًا" بأن الاتحاد الآسيوي لن يتخذ أي إجراء، وأنه سيسير في اتجاه إقامة موعد جديد للمباراة، واصفًا إياه بأن موقفه واضح، وكان يفترض تعليق المباراة لحين معرفة أسباب عدم حضور الفريق الإماراتي، والاستماع إلى جميع الأطراف، وليس التأجيل.
الاتحاد السعودي يدعم النصر
واستقرت إدارة النصر على التصعيد بشأن قرار الاتحاد الآسيوي، الذي تم اعتباره مخالفًا للوائح، بعد تأجيل مباراة الوصل.
وجاء ذلك بالتزامن مع البيان الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي أفاد بأنه تم استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما فيها تصاريح طيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، فضلًا عن التنسيق مع الاتحاد الإماراتي والوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة، فضلًا عن وصول مراقب المباراة وطاقم التحكيم إلى الرياض.
وكشف الاتحاد في بيانه أيضًا، أنه يقدم الدعم الكامل للنصر والأندية السعودية المشاركة في البطولات الخارجية، وأنه مستعد لتقديم الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.
العين وصل إلى جدة
وكانت بعثة العين الإماراتي قد وصلت إلى مدينة جدة، من أجل مواجهة الاتحاد، المقررة اليوم، في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أن التقارير كشفت عن عقوبة متوقعة في انتظار النادي الإماراتي، بسبب عدم تواجد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش في المؤتمر الصحفي خلال الموعد والمكان المحددين، فضلًا عن تأخر وصول حافلة الفريق إلى الملعب لمدة ساعة من أجل إجراء الحصة التدريبية.
صدارة عيناوية
ومع انتهاء منافسات الجولة الثالثة، فإن العين وشباب الأهلي الإماراتيين، هما الفريقان الوحيدان اللذان يحافظان على العلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط، بينما يحل الأهلي، حامل اللقب، ثالثًا برصيد 7 نقاط.
ويحل الاستقلال الإيراني رابعًا بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال الخامس، فيما يأتي الشمال القطري سادسًا بـ5 نقاط، بالتساوي مع القادسية "السابع"، ثم يأتي الاتحاد ثامنًا بـ4 نقاط، ثم النصر تاسعًا بثلاث نقاط.
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