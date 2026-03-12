وثيقة رسمية تنهي أسطورة "ترشيح النصر" .. السيناريو الأقرب لحل أزمة تأجيل "دوري أبطال النخبة وآسيا 2"!

وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن الاتحاد الآسيوي أنهى اجتماعه مع الأندية المتأهلة إلى دور الـ16، من دوري النخبة الآسيوية، من غرب آسيا، دون تحديد موعد لمباريات الذهاب والإياب لتلك المرحلة.

الاتحاد القاري لم يقدم حلولًا مقترحة لإعادة جدولة مباريات البطولة، فيما ذكر داتو ويندسور، الأمين العام للاتحاد، بأنه لم يصل إلى قرار حتى اللحظة.

وفي هذا السياق، أشار الإعلامي بدر بالعبيد، المختصّ في الشؤون الآسيوية، عبر برنامج "دورينا غير"، إلى أن الاتجاه الأقرب هو إقامة مباريات دور الـ16 من النخبة الآسيوية، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة، وفي دولة محايدة، خلال شهر إبريل المُقبل.

جاء ذلك بعدما أسفر الاجتماع عن عدم التوصل لأي قرار، كما أن هناك اتحادات أبدت تحفظاتها على المقترحات المقدمة حول تعديل آلية روزنامة المباريات الآسيوية.

وبناءً على ذلك، فمن المؤكد - حتى اللحظة - أن المملكة العربية السعودية، لن تستضيف مباريات دوري النخبة الآسيوية، قبل دور الثمانية، الذي يشهد نظام التجمع، أما عن دور الـ16، فلا يزال الأمر غامضًا فيه، وفي انتظار اتخاذ قرار نهائي.