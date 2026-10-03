"الثالثة ليست تابتة" يا عمان: السعودية والإمارات .. قمة "أفسدتها الأمطار" وداليتش هرب من مجزرة إنجلترا!

المنتخب الإماراتي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، ليضرب موعدًا مع السعودية، بعد نصف نهائي مثير أخبر سلطنة عمان، بأنها لن تكون هناك للمرة الثالثة تواليًا، بعدما خسرت اللقب أمام العراق والبحرين، في النسختين الماضيتين.

من قلب ميدان الأمير عبد الله الفيصل، جاء انتصار الأبيض الإماراتي، بهدف نظيف أحرزه عثمان كامارا في الدقيقة 22، فيما نجح الحارس إبراهيم المخيني، في إنقاذ عمان من هدف آخر، بعد تصديه لركلة جزاء سددها نيكولاس خيمينيز، في الدقيقة 56.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الإمارات وعمان، في نصف نهائي خليجي الديار العربية 27..