لم يمر كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، دون تدخل شرطة جدة، لردع التجاوزات التي حدثت تجاه أحد أفراد الأمن، عقب نهاية مواجهة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي، في النهائي.
فيديو | واقعة الاعتداء على رجل أمن سعودي تتطور .. بيان رسمي من شرطة جدة عقب نهاية خليجي 27
ما القصة؟
أقيم نهائي خليجي 27 أمس الثلاثاء، على استاد الإنماء في جدة بين منتخبي السعودية والإمارات، وسط مشاحنات بين الطرفين.
المشاحنات بدأت بتبادل صافرات الاستهجان بين الطرفين في مدرجات استاد الإنماء، قبل أن تتطور إلى إلقاء زجاجات المياة على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وما شابه من أحداث.
لكن كانت الواقعة الأبرز خارج الملعب، في محيط استاد الإنماء، حيث تعرض أحد أفراد الأمن للاعتداء من قبل أحد المشجعين..
الاعتداء على شرطي وغضب سعودي
عقب ساعات من انتهاء نهائي خليجي 27، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المشجعين، يسخر من رجل أمن سعودي.
المشجع كان يردد باستنكار: "رجل أمن أنت!"، قبل أن يتجاوز أكثر بإلقاء الطعام على وجه الشرطي.
من حول المشجع من جماهير إماراتية حاولوا ردعه، لاحتواء الموقف، لكن الجمهور السعودي ناشد بضرورة حفظ حقوق رجال الأمن، مطلقين وسم "رجال الأمن بالسعودية خط أحمر"، عبر منصة "إكس".
بيان شرطة جدة
لم تمر إلا ساعات قليلة من تلك الواقعة إلا وأعلنت شرطة جدة بالفعل إلقاء القبض على المشجع المعتدي على رجل الأمن..
بيان شرطة جدة جاء به: "باشرت شرطة محافظة جدة – في حينه – ظهور شخص في محتوى مرئي يرشق أحد المنظمين بطعام كان بحوزته، وذلك عقب انتهاء منافسة رياضية، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه".
السعودية بطل خليجي 27
بعيدًا عن الشغب هذا، توج المنتخب السعودي أمس الثلاثاء، بطلًا لخليجي 27، بعد غياب 23 عامًا عن منصات التتويج، وللمرة الرابعة في تاريخه.
حصد اللقب جاء على حساب المنتخب الإماراتي، الذي خسر النهائي بثنائية نظيفة، سجلها همام الهمامي وفراس البريكان، في الدقيقتين 11 و14 من عمر الشوط الأول.
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