الدوري ليس سهلًا مثل النخبة: الأهلي يعود لأزمة المكاتب .. وقضيتان لا تزال في الانتظار!

"النخبة سهلة علينا وصعبة على غيرنا"، بهذه الكلمات وصف ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي بنادي الأهلي، تتويج الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية في تاريخه، من بين مشاركات أندية الصندوق الأربعة في آخر موسمين.

الأهلي عاش حلمًا جميلًا على مدار ما يقارب 20 يومًا، منذ تحويل دفّته إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أقيمت بنظام التجمع في مدينة جدة؛ حيث تمكن من الإطاحة بالدحيل القطري (1-0)، ثم جوهور دار التعظيم الماليزي (2-1)، وفيسيل كوبي الياباني (2-1)، ثم مواطنه ماتشيدا زيلفيا (1-0)، في الرحلة من دور الـ16 وحتى النهائي.

إنجاز عادل به الأهلي العديد من الأرقام، وحقق إنجاز الاتحاد بالفوز بلقبين متتاليين، كما قطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، وفاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

الآن، على الأهلي أن يستيقظ على التحدي الكبير الذي ينتظره، إذا ما أراد أن ينافس على لقب دوري روشن السعودي، من أجل إكمال موسمه "2025-2026"، بأفضل طريقة ممكنة.

الأهلي ترك وراء ظهره، أزمات خارج حدود الملعب، وقضايا معلقة لم يتم البت فيها بعد، من شأنها أن تؤثر على مشواره في دوري روشن، وتحقيق الوعد الذي قطعه نجم الراقي، رياض محرز، للجماهير، بالفوز باللقب المحلي.