بعد خسارة القارات: رسالة ساخرة من الاتحاد .. غضب نجم الأهلي وبوسيتش يحرج صحفيًا وسط ملامح رحيله!

من جانبه، أعرب الكرواتي - الهولندي، مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، عن أسفه إزاء نتيجة الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا أن كل من شاهد المباراة، يدرك بأن الراقي لا يستحق الهزيمة.

وأوضح بوسيتش، عبر برنامج "نادينا"، على فضائية MBC أكشن، أن الأهلي أضاع العديد من الفرص، سواءً في الشوط الأول أو الثاني، مضيفًا "هذه هي كرة القدم، عندما لا تسجل تعطِ الفرصة لخصمك كي يسجل، ومن كرة عرضية واحدة جاء هدف الفوز".

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي سامي القاضي، عن ملامح الإدارة الفنية للأهلي، في الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تفاوض المدرب فيتور بيريرا منذ أسبوع.

وشنّ فيصل زيد، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الأهلي، رسالة شديدة اللهجة، عقب الخسارة، معقبًا "عمل إداري فاشل، مدرب فاشل، وصفقات فاشلة. حوّلتم فريقًا بطلًا إلى فريق تائه يبحث عن هويته. استفزاز متواصل لجماهير الأهلي بتعاقدات وقرارات غريبة، وكانت النتيجة هذا الضياع وهذه الخسارة. هذه النتيجة قيمة العمل الذي قدمتموه. انتهت القصة، الآن تقدرون تمشون".