من عمالقة مصر إلى الأهلي: احذر! خدعة صن داونز أسقطت الزمالك وسلاحه المعتاد ضرب المارد الأحمر بخماسيتين

لا سبيل إلا النصر، شعار يرفعه لاعبو الأهلي، بطل النخبتين الذي يرغب في مصالحة جماهيره، بعد رحلة من النتائج المتعثرة محليًا وقاريًا، باتت توجه أصابع الاتهام إلى المدرب مارينو بوسيتش، وتضع مستقبله مع الراقي على المحك، في مواجهة ماميلودي صنداونز، بطل إفريقيا.

مباراة ستضع الأهلي بين كفتين؛ إما التحليق عاليًا بتحقيق لقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، أو استمرار الانتكاسة أمام أبطال القارة السمراء، بعد ثلاثية بيراميدز في النسخة الماضية، وما قد ينعكس بدوره على مصير المدرب صاحب الجنسيتين الهولندية والكرواتية.

وإذا ما كان الحديث حول صنداونز، فربما على الأهلي السعودي أن يستمع إلى نصائح من عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اللذين يملكان خبرة كبيرة مع صن داونز، خاصة الأهلي الذي خاض معه الكثير من المواجهات بين الشهد والدموع، الأمر الذي علّق عليه الصحفي أنتوجو زيسي دوبي، ساخرًا، بأن صن داونز عندما يسمع اسم الأهلي يرغب مباشرة في الفوز عليه.

من واقع دفاتر الأهلي والزمالك، فإن هناك العديد من النقاط التي يجب على عملاق جدة الحذر منها قبل المواجهة الكبرى، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، ضمن بطولة كأس إنتر كونتينينتال 2026..