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Ahli Sundowns Ahly Zamalek (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من عمالقة مصر إلى الأهلي: احذر! خدعة صن داونز أسقطت الزمالك وسلاحه المعتاد ضرب المارد الأحمر بخماسيتين

فقرات ومقالات
الأهلي
ماميلودي صن داونز
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
الأهلي
الزمالك

احذر يا الأهلي من هذه الأشياء قبل مواجهة كأس القارات..

لا سبيل إلا النصر، شعار يرفعه لاعبو الأهلي، بطل النخبتين الذي يرغب في مصالحة جماهيره، بعد رحلة من النتائج المتعثرة محليًا وقاريًا، باتت توجه أصابع الاتهام إلى المدرب مارينو بوسيتش، وتضع مستقبله مع الراقي على المحك، في مواجهة ماميلودي صنداونز، بطل إفريقيا.

مباراة ستضع الأهلي بين كفتين؛ إما التحليق عاليًا بتحقيق لقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، أو استمرار الانتكاسة أمام أبطال القارة السمراء، بعد ثلاثية بيراميدز في النسخة الماضية، وما قد ينعكس بدوره على مصير المدرب صاحب الجنسيتين الهولندية والكرواتية.

وإذا ما كان الحديث حول صنداونز، فربما على الأهلي السعودي أن يستمع إلى نصائح من عملاقي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اللذين يملكان خبرة كبيرة مع صن داونز، خاصة الأهلي الذي خاض معه الكثير من المواجهات بين الشهد والدموع، الأمر الذي علّق عليه الصحفي أنتوجو زيسي دوبي، ساخرًا، بأن صن داونز عندما يسمع اسم الأهلي يرغب مباشرة في الفوز عليه.

من واقع دفاتر الأهلي والزمالك، فإن هناك العديد من النقاط التي يجب على عملاق جدة الحذر منها قبل المواجهة الكبرى، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، ضمن بطولة كأس إنتر كونتينينتال 2026..

  • اللعب في العصر

    سلاح فعّال قلّما يخيب مع صنداونز، والذي دومًا ما يلعب على استدراج المنافس للعب في فترة العصر، من أجل إرهاق الخصوم، وإجباره على تراجع الأداء البدني بمرور وقت المباراة.

    ولنا في تجربة الأهلي المصري خير مثال، والذي سبق وأن ذاق مرارة الهزيمة أمام صنداونز على أرض بريتوريا، بنتيجة (5-0) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، و(5-2) في دوري أبطال 2023، كما كان الفريق الجنوب إفريقي يلعب على استغلال أفضلية مباراة الذهاب، في تأمين نتيجة تضمن له التأهل للدور التالي.

    ومع خوض منافسة الغد، في الرابعة عصرًا، بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت جوهانسبرج، فإن الأهلي يجب عليه الحذر جيدًا من استنزافه بدنيًا في تلك الأجواء، التي تعد الضلع الثالث في سلاح أفضلية صنداونز بجانب الأرض والجماهير الغفيرة.

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  • التنويم المغناطيسي

    بالضبط كما قرأت عزيزي القارئ، فهذا الأمر حدث بحذافيره مع الأهلي والزمالك المصريين، وخاصة من مدرب يعرفه الأهلاويون جيدًا، وهو بيتسو موسيماني، الذي كان غالبًا ما يلجأ إلى سلاح "التنويم المغناطيسي"، بإقناع الخصم بأن فريقه سيكون أمام اختبار صعب للغاية لأنه سيواجه أحد عمالقة القارة.

    هذا الأمر ربما تجلّى فيما قاله الصحفي أنتوجو زيسي دوني، أثناء حديثه مع الإعلامي بتال القوس عبر برنامج "العربية في المرمى"، حينما قال إن صنداونز سيدخل المباراة وهو يفتقد لثلاثة من أفضل لاعبيه بسبب الإصابة؛ ما بين كيانو كوبيدو، قلب الدفاع، الذي يحتاج للخضوع لجراحة في الكتف، والمهاجم البرازيلي أرتور سالز، وأيضًا خوليسو موداو، الظهير الأيمن الذي يتواجد مع المنتخب الوطني.

    ورغم أن موسيماني، الذي يقود حاليًا منتخب جنوب إفريقيا، قرر السير في اتجاه مغاير، ولعب على التأثير على الأهلي "نفسيًا"، مرجحًا فوز صنداونز، وقوله إن الراقي ليس في أفضل حالاته، بعد رحيل رياض محرز وروبرتو فيرمينو، ولكن يبقى على الأهلي عدم الاطمئنان لمسألة فقدان المنافس لبعض عناصره الأساسية، والتركيز على تحقيق الانتصار، لأن صنداونز بمن حضر.

  • احذر يا الأهلي من تلك الأشياء

    ولأن صنداونز يستعرض عضلاته حينما يلعب على أرضه، فهناك رسائل من واقع مواجهاته ضد الأهلي والزمالك على وجه الخصوص..

    * احذر يا الأهلي من إهدار الفرص، خاصة أمام حارس بحجم رونوين ويليامز.

    * احذر يا الأهلي من سوء اتخاذ القرارات في الثلث الدفاعي، خاصة وأن صن داونز يجيد التسديد من خارج المنطقة، وكذلك براعته في الكرات الثابتة.

    * احذر يا الأهلي من الاعتماد على التكتل الدفاعي، لأن صن داونز سيمارس ضغطًا شديدًا عليك يجبرك على ارتكاب الخطأ.

    * احذر يا الأهلي من ترك المساحات للاعبي صنداونز، بل يجب الاستحواذ على الكرة، والضغط لاستعادة الكرة عند فقدانها.

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  • سلاح صن داونز

    وبخلاف تجربة الأهلي والزمالك، فإنه يجب على عملاق جدة، أن يحذر من الجناح الأيسر تاشريك ماتيوز، موهبة بوروسيا دورتموند، وصاحب القميص رقم "17"، الذي يعد سلاحًا خطيرًا لبطل إفريقيا، هذا الموسم، وهو الذي يملك القدرة على اللعب في مختلف المراكز الهجومية، سواءً في الجناحين، أو صانع ألعاب أو رأس حربة.

    تاشريك يعد الأكثر مساهمة مع صن داونز، فضلًا عن براعته في التحرك على الأطراف، اليسار واليمين، والتراجع لممارسة أدوار دفاعية، كما أنه يعرف طريق المرمى، فيما تبلغ نسبة تسديداته على المرمى (24%) من إجمالي تسديداته الـ17، هذا الموسم، كما تمكن من تسجيل هدفين وصناعة ثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات.


  • كلمة أخيرة..

    هناك عوامل داخل وخارج الملعب، تؤكد أن الأهلي مُقبل على تجربة شاقة أمام ماميلودي صن داونز، الذي رسّخ ذاته كأحد عمالقة قارة إفريقيا في آخر عشر سنوات، على وجه الخصوص، ما يؤكد أنه على عملاق جدة، أن يتناسى تجربته مع بيراميدز في العام الماضي، حينما خسر بثلاثية، وأن يدخل بطموح فتح صفحة جديدة مع مدربه بوسيتش، بتحقيق اللقب للمرة الأولى في السعودية، وإلا فإن الفترة المُقبلة قد تشهد المزيد من التغييرات المحبطة للفريق.