محمود خالد

إخراج الأهلي من سباق الدوري: مظلومية وقلة خبرة .. النصر يكشف "سقطة إدارية" ويايسله لا يحارب في أكثر من جبهة!

عزيزي القارئ، عندما تقرأ هذا المقال، قد يبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى، أن كاتب المقال ذي صبغة أهلاوية، ولكن على النقيض، فإن الحديث عن الأهلي هنا، يدور في إطار محايد، وهو كيف تم إخراج الراقي من المنافسة على الدوري.

نعلم أن الأهلي لا يزال في السباق، ولم يُستبعد بشكل رسمي، إلا أن ثنائية النصر، في قمة الجولة الثلاثين، أضعفت كثيرًا من حظوظه، ليصبح الوعد الذي قطعه النجم الجزائري رياض محرز، لجماهير الراقي، بعيد المنال.

الأهلي يحلّ ثالثًا في ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق 13 نقطة عن النصر "المتصدر"، مع تبقي خمس جولات أمام الراقي، مقابل أربع للعالمي، ما يعني أن أي فوز جديد للأصفر يبعد الراقي نهائيًا من السباق.

السؤال هو: هل خرج الأهلي من حسابات دوري روشن بفعل فاعل؟ أم هو من ساعد على إخراجه من المسابقة؟ لنستعرض بعض الوقائع التي تعرض لها الراقي على مدار الموسم، والتي يمكن القول إنها أبعدت بطل نخبة آسيا عن حلم الدوري..

    قضايا القادسية وكأس السوبر

    أول ملف هو دخول الأهلي في أكثر من قضية، بشكاوى قدمها نادي القادسية ضد الراقي، منها بعد فوزه بلقب كأس السوبر السعودي، والثانية بعد مباراة الفريقين في الدور الأول، بحجة أن عملاق جدة، ارتكب مخالفة بتعديل قائمته الرسمية قبل اللقاء، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة، بدلًا من تعديلها إليكترونيًا.

    الأهلي تحجج وقتها بأن "السيستم" كان معطلًا، إلا أن القضية المنظورة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، لا تزال لم يتم البتّ فيها بعد، ليظل الراقي تحت رحمة الانتظار، وسط مخاوف من انتزاع ثلاث نقاط من رصيده لصالح القادسية، كما شاهدنا في قضية النصر ضد حارس العروبة رافع الرويلي.

    وبخلاف قضايا القادسية، فإن مشاركة الأهلي، التي كانت مفاجئة، في بطولة كأس السوبر السعودي، رغم أنها حملت البشرى للراقي بالفوز باللقب، إلا أنها أثرت بالطبع على "خطة" استعدادات الفريق للموسم الجديد، الأمر الذي يجعلها بمثابة "سلاح ذي حدين".

    هذا الأمر ربما ليقودنا إلى نقطة أخرى، قد تداولت خلال الآونة الماضية، حول تركيز ماتياس يايسله على بطولة وحيدة، وعدم قدرته على الصراع في أكثر من جبهة، وشاهدنا ذلك، في الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، وخسارته المبكرة في كأس الإنتركونتنينتال، وابتعاده عن صدارة دوري روشن، مع تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مع التنويه بأن الراقي عندما فاز بلقب السوبر، لم يكن قد دخل إطار المنافسة في أي بطولة أخرى بعد.

  • مظلومية التحكيم و"الأمور تسير لصالح النصر"

    قد تتفق أو تختلف معي عزيزي القارئ، حول معاناة الأهلي مع التحكيم، وإشارة النقاد لكون الفريق الجداوي هو أكثر الفرق التي تضررت من الأخطاء تحكيمية، فضلًا عن إشارة الراقي في أكثر من مناسبة، لتعرضه لظلم تحكيمي، تمثل في حرمانه من ركلات جزاء مستحقة، كما حدث في لقاءات مثل الرياض والفيحاء.

    ولكن، بدلًا من ترك الأمر إلى الجهة المسؤولة لتقديم شكاوى أو إبداء الاعتراضات، مع توجيه الفريق لما هو داخل المستطيل الأخضر فقط، ارتدى اللاعبون والمدير الفني، ثوب المسؤولين، وخرجوا لينددوا في عدة لقطات، بالأخطاء التحكيمية، مثل رسائل جالينو، أو سخرية ميريح ديميرال ورياض محرز من ركلة جزاء النصر ضد الفيحاء، وصولًا بتصريح إيفان توني واتهامه للحكم الرابع في لقاء الفيحاء، بأنه طالبهم بالتركيز على الآسيوية، ومقولة ديميرال عقب مباراة النصر، بوصفه للأخطاء التحكيمية بقوله "والله عار".

    وهنا مربط الفرس، إذا كان الأهلي قد تضرر من الأخطاء التحكيمية، فإن اللاعبين والجهاز الفني، قد ساعدوا على إخراجهم "عمدًا" من الملعب، وكأنهم أعطوا مبررًا للجماهير، بأننا خسرنا الدوري بفعل فاعل، خاصة مع تأكيدات نجوم الراقي أيضًا، بأن الدوري يسير لخدمة فريق واحد.

    إرهاق النخبة الآسيوية

    وانطلاقًا من النقطة التي ذكرتها سلفًا، فقد نسلط الضوء على التحذير الذي وجهه الإعلامي وليد الفراج، إلى النصر، بأنه إذا لم يتوج بالدوري هذا الموسم، فلن يتوج به في السنوات الثلاث المُقبلة، مشيرًا إلى "زكام" الهلال وإرهاق الأهلي قاريًا.

    التتويج الآسيوي أيضًا، قد يكون سلاحًا ذا حدين أمام الأهلي، وتحديًا صعبًا، لإثبات مقولة إن يايسله لا يستطيع الحرب في أكثر من جبهة، خاصة وأنه خاض أربع مباريات متتالية من دور الـ16 وحتى النهائي، في الوقت الذي خرج فيه الهلال مبكرًا، وعاد النصر من مباراتين فقط في دوري أبطال آسيا 2.

  • استفزاز النصر .. مذنب وليس ضحية

    أكدت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة نادي النصر، ردت على استفسارات من لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حول شكوى مقدمة من الأهلي، بداعي نشر تغريدات تحمل دلالات مسيئة تجاه التركي ميريح ديميرال، فضلًا عن تغريدة "كل واحد يرجع مكانه"، واتهام النصر بتوجيه إيحاءات عنصرية.

    ببساطة قال النصر، إن التغريدة لم تكن مسيئة، ولم تتضمن أي إيحاءات للإساءة تتجاوز حدود ما يُطرح في الوسط الرياضي.

    هذا يقودنا أيضًا إلى نقطة مهمة، وهي أن الأهلي سقط في فخ "استفزازات" النصر، وساعده على إخراجه من أجواء المنافسة، ويكفي النظر فقط لما فعله نجوم الراقي في الحافلة المكشوفة بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك تصريح خالد الغامدي، رئيس الأهلي، الذي تم اعتباره إسقاطًا على النصر، بأن هناك فرق على مدار تاريخها في 60 أو 70 سنة لم تفز بهذه البطولة.

    الأهلي جرّ نفسه متعمدًا إلى خارج الملعب، في تلك القضية، من استفزاز النصر، إلى محاولاته للرد على رسائله الجدلية، بعد فوز رفاق رونالدو بثنائية، بل وبات يترك لاعبيه ينجرون إلى الفخ النصراوي، الكفيل بتشتيت انتباههم عن المنافسة على الدوري، فشاهدنا مقطع فيديو لرياض محرز، نشره الناقل الرسمي وحذفه سريعًا، بشأن كراهية النصر وتوجيه الدوري إليه، ورسالة اعتراض جديدة من جالينو على مقطع فيديو، واتهامه للنصر بأنه يتباهى بإصابته.

  • كلمة أخيرة..

    الأهلي أثبت بأنه واجهة سعودية بامتياز في دوري أبطال النخبة الآسيوية، فاز باللقب مرتين متتاليتين وحافظ على رؤية المشروع السعودي، ولكن في الداخل، تعامل الراقي بـ"قلة خبرة"، إزاء الملفات والقضايا التي كانت كفيلة بتشتيت انتباهه عن سباق الدوري.

    شاركنا الرأي عزيزي القارئ "هل كان ابتعاد الأهلي عن المنافسة بفعل فاعل؟ أم هو من أخرج نفسه بيده؟".

