محرز وكيسييه ثم إيبانيز: لا تظلموا الأهلي وإن فرط في نجومه .. وكأس العالم بين "ذكاء" الإدارة أو ورطة كبرى!

الأصعب من الوصول إلى القمة هو الحفاظ عليه، حكمة نعلمها جميعًا، ولكنها تعبير حقيقي عن الوضع الحالي الذي يمرّ به النادي الأهلي، الذي يواجه الاختبار الأصعب في رحلته، منذ أن عاد إلى دوري المحترفين، ومن ثمّ كتب التاريخ في النخبة الآسيوية.

الأهلي، الذي عُرف بالاستقرار، في الوقت الذي مرّ به كل الكبار بتقلبات كبيرة، بفضل التمسك ببقاء مدربه الألماني ماتياس يايسله، والحفاظ على كتيبة نجومه، مع تغييرات طفيفة، في سوق الانتقالات، بات أمام تحدٍّ كبير من أجل الاحتفاظ بالقمة، وهو الذي كان يؤكد أن بطولة آسيا سهلة له، صعبة على الباقين، بعدما حصد لقب النخبة مرتين متتاليتين.

المعيار هو التوقيت، هل الأهلي بريء أم مذنب؟ خاصة مع تزامن أنباء رحيل أبرز نجومه، مع مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026.