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محمود خالد

أزمة لا تحدث في دوري هواة وفضح مؤامرة فابريتسيو رومانو .. ناقوس خطر يهدد بانهيار الأهلي

فقرات ومقالات
الأهلي
دوري روشن السعودي
عبد الله رديف

أزمات جعلت الأهلي فوق صفيح ساخن..

لا تزال الأجواء غير مستقرة داخل أرجاء النادي الأهلي، الذي شهد موجة واسعة من التغيير خلال الفترة الصيفية، بعدما كان "الاستقرار" هو أبرز سمات الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني السابق ماتياس يايسله.

الأهلي، مع المدرب مارينو بوسيتش، حقق بداية جيدة، بالفوز في أولى مباراتين في الموسم الجديد، سواءً أمام الدرعية في دوري روشن، بهدف نظيف، أو تخطي الأنوار، بهدفين لهدف، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وهذه بداية مقنعة لمدرب تولى قيادة الفريق بشكل طارئ، بعد رحيل مفاجئ ليايسله الذي قرر شد الرحال إلى نيوكاسل.

ورغم ذلك، لا تزال هناك عدة أمور تثبت بأن الأهلي يواجه موجة من عدم الاستقرار، في الوقت الذي تم الكشف فيه عن مواجهات الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، واستعداده أيضًا للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية "إنتر كونتينينتال 2026".

  • Abdullah RADIF-saudi arabia-202401(C)Getty Images

    أزمة لا تحدث مع دوري هواة

    الأزمة الأولى تمثلت في صفقة اللاعب عبد الله رديف، وسط تقارير بأن الصفقة تعطلت، رغم إعلان الأهلي عن تعاقده مع المهاجم الشاب، لمدة أربعة مواسم، كانتقال حر، بعد رحيله عن الهلال في الميركاتو الصيفي.

    هذه الأزمة تحدث عنها فيصل الغامدي، عبر برنامج "نادينا"، بأنه تم محاولة إقناع وكيل عبد الله رديف، بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، وهو الأمر الذي جعل الصفقة عالقة لمدة ثلاثة أسابيع، كما أنه بعد التوقيع، قرر الوكيل خالد بن جلوي، تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويُنتظر أن تصدر قرارها بشأن تلك المهزلة التي لا يمكن أن تحدث في دوري هواة، على حد وصفه.

    وكان خالد بن جلوي قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما نشر رسالة مطولة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه فيها اتهامات عدة تحت عنوان "المحتال الرياضي"، والذي وصفه بأنه "لا يمد يده إلى الخزينة؛ بل يستولي بهدوء على حق الآخرين في السؤال عمّن اؤتمن عليها، حتى يغدو الاستفسار عن أهليته تجاوزًا، ومراجعة كفاءته إساءة، ومساءلته ضربًا من قلة الوفاء".


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  • تهديد بفضح فابريتسيو رومانو

    الأزمة الثانية، تحدث عنها الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "روتانا سبورت"، فيما يتعلق بصفقة أرتيم بوندارينكو، صانع ألعاب شاختار دونيتسك، وسط تقارير تفيد بأن العقد سيكون لمدة 3 مواسم.

    وقال وليد الفراج، إن الإعلامي فابريتسيو رومانو، المختصّ في أخبار الانتقالات، ذكر في تغريدة، بأن الأهلي يبادل الأوراق مع شاختار، بشأن صفقة أرتيم، وسينتقل اللاعب الأوكراني، مقابل 18 مليون يورو، رسوم ثابتة، ومليون يورو إضافات، رغم أن قيمة الصفقة 6 ملايين يورو ومليون إضافات.

    وأضاف الفراج أن الأهلي هدد بإصدار بيان يكذب فيه رومانو بشأن أرقام الصفقة غير الحقيقية، ما دفع الإيطالي لحذف التغريدة، مشيرًا إلى أن فابريتسيو يمثل حالة من ظاهرة استخدام الوكلاء بالتعاون مع بعض المدراء، ومشيرًا إلى أن هناك حالة من التجييش على النادي الأهلي.


  • "الطعن في الخاصرة"

    وما بين حالة الغضب الجماهيري ضد المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو، وتنديد بظاهرة عدم مشاركة لاعبين، جاء السؤال من قِبل الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بشأن الوضع داخل الأهلي، والتحول المفاجئ في وضع النادي الذي كان يتمتع بحالة استقرار كبيرة.

    هذه الحالة وصفها فيصل الغامدي بأن جماهير الأهلي تشعر بالخذلان، وأن النادي طعن في خاصرته، في إشارة إلى رحيل ماتياس يايسله في توقيت حرج، وحالة الانهيار التي تثبت بأن المشروع الرياضي كان قائمًا عليه، فضلًا عن انتقاله من نادٍ إلى آخر تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن ضرب استقرار الفريق، برحيل الثنائي رياض محرز وفرانك كيسييه، اللذين قدما خدمة كبيرة للمشروع الرياضي، وبرحيلهما قلت القيمة السوقية للنادي.


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  • كلمة أخيرة..

    ما بين رحيل خالد الغامدي عن رئاسة مؤسسة الأهلي، وأصابع الاتهام إلى تتوجه إلى المدير الرياضي روي بيدرو، فضلًا عن رحيل نجوم الفريق، يظل الأهلي تحت موجة كبيرة من غياب الاستقرار، وحالة غربلة شاملة، من شأنها أن تؤثر على "معنويات" الفريق، رغم البداية الجيدة لموسم 2026-2027.

    الأهلي وإن حقق انتصارين في أولى مباراتين في الموسم، إلا أنها كانت بمثابة انتصارات ضعيفة، قد تعود بدورها بالطبع إلى القيادة الفنية الجديدة، وحاجة الصفقات الجديدة للانسجام مع عناصر الفريق الحالية، إلا أن حالة الغضب الجماهيري الكبير مع إشارات لوجود مؤامرات خفية، يعد بمثابة ناقوس خطر كبير يجب التعامل معه قبل أن يتم توجيه ضربة قاضية إلى حقبة الأهلي الذهبية.

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