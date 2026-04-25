Ahli AFC Champions League Elite Trophy 2026Getty
"كأني أشاهد توم أند جيري والملكي الحقيقي أحرج النصر وعوض إخفاق الهلال" .. ردود الأفعال على تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة!

الأهلي ينهي رحلة ماتشيدا ويضيف النجمة الثانية..

من قلب ملعب الإنماء، كتب الأهلي تاريخًا جديدًا بحروف من ذهب، بعدما تقلد تاج النخبة الآسيوية، وأضاف النجمة الثانية على التوالي.

في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، بعضًا من أبرز ردود الأفعال حول تتويج الأهلي بالنجمة الثانية في النخبة الآسيوية..

  • يجب على النصر عمل ممر شرفي للأهلي

  • الأهلي يبسط زعامته النخبوية وعاد مستبدًا

  • وكأني أشاهد توم أند جيري

    تعليق مشجع على مشهد تصادم اثنين من لاعبي ماتشيدا خلال المباراة.


  • فريق كان في النصف الأسفل من الدرجة الثانية

    وقال مشجع "فريق كان في النصف الأسفل من دوري الدرجة الثانية الياباني قبل خمسة مواسم فقط، وصل إلى هذه المرحلة. أعتقد أنهم أصبحوا مصدر أمل للكثيرين. لقد منحنا ماتشيدا الكثير من الأحلام. أيها اللاعبون، الجهاز الفني، المشجعون، عودوا مرفوعي الرأس، شكرًا لأنكم سمحتم لنا بتحقيق أحلامنا".


  • هكذا يفعل الملكي الحقيقي للقارة

    وقال الإعلامي وليد سعيد: "الأهلي يفوز بالنخبة، ويجعل الهلال يحجز مقعده في كأس العالم للأندية، هكذا يفعل (الملكي) الحقيقي للقارة".

  • سر الأهلي .. لن نخبر أحدًا به

    وأعرب عدد من جماهير الأهلي عن سعادتهم، بالتتويج الآسيوي، فيما ذكر أحدهم بأن سر الانتصار رغم النقص العددي، بأنه لن يبوح بهذا السر لأحد حتى لا يحقق البطولات مثله، وآسيا صعبة على الجميع وسهلة على الراقي.

  • تعودوا لدينا على دلال اتحاد المسحل

    وجه الإعلامي فيصل القيران، رسالة انتقاد للحظة نطح زكريا هوساوي، للاعب ماتشيدا، ونيله بطاقة حمراء، قائلًا "في المباراة الماضية كاد مجرشي ان ينهي حياة لاعب ، واليوم زكريا هوساوي بكل خشونه يضرب برأسه لاعب الفريق الياباني. تعودوا لدينا على دلال اتحاد المسحل وحكامه فظنوا ان هذا الدلال مستمر بآسيا".

  • عوض الوطن وشرفه بعد إخفاق الهلال

  • أول ظهور والمركز الثاني في آسيا

    وقال مشجع "إنه أمر محبط، ولكن، أول ظهور لهم والمركز الثاني في آسيا، أمر مذهل حقًا، كانت مباراة رائعة وبذلوا قصارى جهدهم، شكرًا لكم على هذه المباراة الرائعة".

  • يلو تهنئ الأهلي .. ما نسوا العيش والملح!