"بنجيب الثالثة وركزنا على الآسيوية" .. غناء على الهواء وتلميح غريب من خالد الغامدي بعد فوز الأهلي بالنخبة!

مرة أخرى يثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بأنه كان على قدر التحدي، وعلى أرض جدة، حمل لواء أندية المملكة، وحصد الذهب الآسيوي للمرة الثانية.

في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

وتمكنت كتيبة ماتياس يايسله، من حصد اللقب الثالث، بعد دوري النخبة وكأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية، فيما لا يزال أمام الأهلي تحدي جديد من أجل المنافسة على دوري روشن، مع الوصول للأمتار الأخيرة.