محمود خالد

"بنجيب الثالثة وركزنا على الآسيوية" .. غناء على الهواء وتلميح غريب من خالد الغامدي بعد فوز الأهلي بالنخبة!

رسائل مثيرة من نجوم الأهلي بعد النجمة الثانية..

مرة أخرى يثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بأنه كان على قدر التحدي، وعلى أرض جدة، حمل لواء أندية المملكة، وحصد الذهب الآسيوي للمرة الثانية.

في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

وتمكنت كتيبة ماتياس يايسله، من حصد اللقب الثالث، بعد دوري النخبة وكأس السوبر السعودي، في النسخة الماضية، فيما لا يزال أمام الأهلي تحدي جديد من أجل المنافسة على دوري روشن، مع الوصول للأمتار الأخيرة.

  • خالد مسعد يغني على الهواء

    وسجل نجم الأهلي السابق، خالد مسعد، لقطة طريفة، حيث احتفل بالغناء، على الهواء، في استديو "بي إن سبورتس"، عقب فوز الأهلي.

    وكان مسعد قد أبدى تفاؤله الكبير قبل انطلاق المباراة، بأن الأهلي قادر على حصد اللقب، مضيفًا أنه متفائل بتفاؤل والدته، وأنها ترتدى الأخضر والأبيض منذ يومين.

  • رياض محرز: نريد أن نأتي بالثالثة

    ورصد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، مقطع فيديو للنجم الجزائري رياض محرز، في ليلة الاحتفال باللقب الآسيوي.

    وكان أول رد فعل لمحرز، بأن الأهلي بات لديه لقبان في النخبة الآسيوية، مضيفًا "إن شاء الله تصير ثلاثة".

  • ميريح ديميرال: ركزنا على الآسيوية

    من جانبه، وجه المدافع التركي ميريح ديميرال، تعليقًا طريفًا عبر منصة (إكس)، بنشر صورة له بجوار كأس النخبة الآسيوية، وهو يطالع الجريدة، ومرفقة بعبارة "أنت كنت محقًا، لقد ركزنا على الآسيوية".

    وجاء ذلك على خلفية الواقعة الشهيرة، التي شهدتها مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي، حينما وجه المهاجم الإنجليزي إيفان توني، اتهامًا للحكم الرابع، بأنه خاطب اللاعبين بأن يركزوا على الآسيوية، في إشارة للابتعاد عن المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

  • "أندية لم تحقق البطولة خلال 70 سنة"

    من جانبه، أعرب خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب النخبة الآسيوية.

    وتحدث الغامدي، عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .

    وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".

    ما ينتظر الأهلي

    وعقب تحقيق الآسيوية الثانية، يعود الأهلي إلى منافسات دوري روشن السعودي، حيث يخوض منافسة شرسة على اللقب، في ظل صدارة النصر، وتواجد الهلال والقادسية في السباق.

    ويحل الأهلي ضيفًا على النصر، الأربعاء المُقبل، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثلاثين من دوري روشن السعودي.

    ويأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ليبتعد عن النصر المتصدر، بفارق عشر نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة للراقي، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ68 نقطة.

  • هل يلعب الأهلي في السوبر الآسيوي؟

    وساد جدل حول مدى إمكانية إعادة إحياء كأس السوبر الآسيوي، وفرص وجود مواجهة سعودية بين الأهلي والنصر، حال فوز النصر بلقب دوري أبطال آسيا 2.

    وفي هذا السياق، تأكد عدم وجود أي نية من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لإعادة السوبر القاري، وإنها فكرة غير مطروحة ولا يوجد أي تخطيط لها في التحديثات الجديدة.

    الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي، وضع نظامًا جديدًا للبطولات الآسيوية، بدءًا من نسخة 2026-2027، حيث سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 32 فريقًا بدلًا من 24.

    وطبقًا لذلك، وبحسب تربع السعودية واليابان على عرش التصنيف الآسيوي، فقد تقرر زيادة عدد مقاعد المملكة، في الموسم المُقبل، ليتم تأجيل 3 مقاعد مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في الملحق، فضلًا عن مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

  • مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. حقق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني، في النهائي، بهدف دون رد.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

