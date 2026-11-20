ليلة سعيدة للأهلي، ربما تزيل قليلًا أحزان فراس البريكان، الذي كان يعول كثيرًا على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي، حرمانه من ذلك اللقب، ومنحه إلى الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.
النصر أظهر معاناة كبيرة في تحركات الأطراف، وبات الظهيران نواف بوشل وعواد أمان، يمثلان خروجًا بالكرة دون فائدة، في وقت شهد تألق أجنحة الأهلي فرانشيسكو ترينكاو وويندرسون جالينو، فضلًا عن الصلابة الدفاعية، التي تغلّبت على أخطاء فالنتين أتانجانا وسعيد باعطية في الربع ساعة الأولى.
وبالحديث عن أتانجانا، فربما عليه أن يراجع نفسه، بعد تذبذب ما قبل فترة التوقف، ومن ثمّ خطأه الفادح الذي انقلب لهدف نصراوي، خاصة وأنه تحت أنظار زين الدين زيدان، مدرب فرنسا.
اختصارًا للقول: الأهلي أثبت بأنه "قوة ضاربة" بعودة نجومه، مقارنة بأزمة مباراة الشباب، ولكن، الآن سيبدأ الحديث عن النصر الذي اعترض على موعد الرابطة لمباراة اليوم "المؤجلة"، وأزمة مبارياته بعد فترة التوقف، والتي ربما أثبتها الميدان بالفعل على أرض الواقع، والأهلي برغم أخطاء البدايات، إلا أنه أثبت بأن قبوله لموعد 20 نوفمبر كان على حق.