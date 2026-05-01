محمود خالد

لا تأمن غدر الجريح: هدية الزمالك أعادت "روح" الأهلي .. ورسالة إنذار من مصر إلى السعودية!

الأهلي يحسم ديربي القاهرة بثلاثية..

"بالروح .. بالحماس"، هكذا رفعت جماهير الأهلي، وطبق اللاعبون فوق أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليحققوا الانتصار على الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة (3-0)، في القمة 132 من الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026".

في قمة رابع جولات مجموعة التتويج، انتصر الأهلي بثلاثية عن طريق أشرف بنشرقي "ثنائية د18 و74"، وحسين الشحات "د32".

الحكم الألماني ماتياس بولنبيك، قرر احتساب ركلتي جزاء، تم إهدارهما، سواءً بتصدي الحارس مصطفى شوبير لتسديدة حسام عبد المجيد للزمالك، في الدقيقة 55، أو محمود ترزيجيه الذي سدد جزائية الأهلي في العارضة، بالدقيقة 66.

وتجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، ليتقاسم صدارة مجموعة التتويج، مع بيراميدز، الذي استفاد من فوزه على إنبي، بنتيجة (3-2)، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث، ويحيي آماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول قمة الزمالك والأهلي في الدوري المصري..

  • الزمالك دفع ثمن الاستهتار!

    وكأنه دخل المباراة ضامنًا النقاط الثلاث، لنعترف أن الزمالك بدأ اللقاء بنسبة من "الاستهتار"، رغم أنه كان الأكثر ضغطًا في البداية، ولكن نقطتين لخصتا كل شيء..

    * تسديدة ناصر منسي، في الدقيقة 13، حيث كان منفردًا وأمامه المساحة، ليقرر بغرابة توجيه الكرة بعيدًا عن المرمى.

    * ترك الدفاع للمساحة أمام طاهر محمد طاهر، قبل أن يرسل كرته العرضية، ليضعها أشرف بنشرقي في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول.

    وكما هو متعارف عليه، إذا لم تسجل، عليك أن تتحمل الاستقبال، فمع التنظيم الدفاعي للأهلي، شاهدنا مساحات كبيرة للانطلاقات الهجومية، مع التزام اللاعبين بالتراجع لمنطقة الدفاع، أمام التحولات الهجومية.

    الزمالك استحوذ على مجريات اللعب بنسبة 55%، لم يبعد كثيرًا عن امتلاك الأهلي للكرة، إلا أنه مع دخول الشوط الثاني، بدا الأحمر أكثر ضغطًا وخطورة، في الوقت الذي برع فيه مروان عطية وياسين مرعي وأحمد كوكا، في إيقاف أي خطورة للأبيض.

    • إعلان
    هدّاف بالتخصص

    ومن يسجل للأهلي في شباك الزمالك؟ المغربي أشرف بنشرقي، الذي بات هدافًا بالتخصص، في مرمى فريقه السابق.

    بنشرقي لم يغب عن التسجيل أمام الزمالك، سوى في مباراة واحدة، إلا أنه واصل بسط نفوذه أمام الفارس الأبيض، بإحرازه 4 أهداف خلال ثلاث مباريات.

    * سجل هدفًا في التعادل مع الزمالك (1-1) بموسم 2024-2025.

    * سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة ضد الزمالك، في الفوز (3-0)، بمجموع التتويج في موسم 2025-2026.

    * سجل هدفًا في الفوز على الزمالك (2-0)، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

  • الوجه السلبي في فوز الأهلي

    قبل المباراة، كان الحديث في مصر، يدور حول اتجاهين؛ الزمالك الذي يقاتل وسط أعباء قيود الفيفا، مع وجود 15 قضية ضد القلعة البيضاء، تتعلق بالصفقات وإيقاف القيد، ورغم ذلك، إلا أن قدوم معتمد جمال في يناير، ساهم في تحويل الأبيض إلى "وحش"، ينافس على الدوري والكونفدرالية.

    في المقابل، الأهلي الذي دعم صفوفه بملايين، واستقطب صفقات كثيرة، بينما يعاني من انهيار الدفاع واللعب الفردي مع مدربه ياس توروب، الذي صار مطالبًا بالإقالة مع ثورة إدارية منتظرة.

    الأزمة التي يعيش بها الزمالك، تقول إن الفوز الكبير للأهلي يعد أمر منطقي، ولكن بالمقابل، بات السؤال هو كيف انهار الأبيض بدفاع متمركز بشكل سيء ووسط "مخنوق"، وهجوم لم يظهر إلا في بضع حالات، أمام فريق فاز بالروح قبل التكتيك، وبات أمله هو إنقاذ حظوظه في الدوري.

    من حق الأهلي أن يفرح، فالفريق بأكمله كان يستحق الإشادة، بدءًا من الحارس مصطفى شوبير الذي تصدى لركلة جزاء وفرصة محققة، وحتى أشرف بنشرقي وحسين الشحات وياسين مرعي.

    ولكن، سيظل السؤال الذي يراود جماهير الأهلي، ماذا كان يصيب الفريق مسبقًا؟ وهل سيتم التغاضي عن أزمات الفريق الفنية، بعد هذا الانتصار؟

    رسالة إنذار إلى النصر

    لنأخذ الأمر قليلًا من زاوية سعودية، خاصة وأننا نشرنا مقالًا سابقًا عن الظروف المتشابهة بين الزمالك والنصر، بعنوان "ضربة لكبرياء الأهلي والهلال: عندما جمع القدر بين الزمالك والنصر في نفس الألم والأمل.. و"ليفل الفيل" بدأ الآن!".

    هذا الانتصار بمثابة رسالة شديدة اللهجة من الأهلي إلى النصر، بألا تأمن غدر الجريح، خاصة وأن كان يلعب بالروح، ويعتبر آخر آماله في الدوري بمثابة "حياة أو موت".

    صحيح أن الهلال أمامه أيضًا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه يتشابه مع الأهلي في الخروج المبكر من دوري الأبطال.

    وبالتالي، فإنه يجب على النصر ألا يتهاون إطلاقًا أمام الهلال، حتى وإن كانت تنتظره 8 نقاط فقط من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي بشكل رسمي.