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محمود خالد

لم تكن كل القرارات خاطئة: نجم الأهلي يثبت النظرية ضد الرياض .. جرس إنذار لديميرال وأخطاء لن تغتفر أمام القادسية!

فقرات ومقالات
الأهلي
الرياض
دوري روشن السعودي
إيفان توني
سعد بالعبيد

الأهلي يكتسح الرياض بخماسية في دوري روشن..

في أصعب أحواله، ينتصر بنتيجة عريضة، هكذا فعل الأهلي الذي اكتسح الرياض، بنتيجة (5-0)، في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

الأهلي عرف طريق الشباك، بعدما حالفه حظ عاثر أمام الهلال، وأحرز خماسية عن طريق إيفان توني (هدفين من ركلتي جزاء) وإدوارد سبيرتسيان وفرانشيسكو ترينكاو ونايف مسعود، في الدقائق 18 و43 و45+2 و61 و87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، معوضًا خسارتيه الماضيتين أمام الخلود والهلال، بينما تجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي والرياض، خامس جولات دوري روشن..

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  • سعد بالعبيد .. لم تكن الأمور مظلمة 100%

    بالنظر إلى ما شهدته أروقة الأهلي في الفترة الصيفية، بين رحيل رموز رياض محرز وفرانك كيسييه، ومغادرة المدير الفني ماتياس يايسله بشكل مفاجئ، والاتهامات التي لاحقت المدير الرياضي روي بيدرو قبل إقالته.. أمور عديدة كانت توحي وكأن الوضع في الراقي "مظلم" في كل شيء.

    ولكن، جاء الظهير الأيسر سعد بالعبيد، ليثبت بأن عمل الإدارة لم يكن بأكمله سيئًا، وإنما هناك أوجه مضيئة، تمثلت في بقاء هذا اللاعب الذي كان مطمعًا لأندية دوري روشن.

    بالعبيد العائد من تجربة إعارة مع الشباب، كان محلّ طلب من "الليث"، لشراء عقده، كما طلب التعاون ضمه في الميركاتو الصيفي، ولعل مشاهدة المباراة كانت كفيلة بمعرفة سرّ هذا الصراع من أجله.

    * صنع تمريرتين حاسمتين إلى سبيرتسيان وترينكاو.

    * عرضيات دقيقة، وقدرة على الخروج بالكرة، والانطلاق من الطرف.

    * مهارة في لعبة الثنائيات (واحد ضد واحد) والهروب من الرقابة.

    بالعبيد أثبت بأن بقاءه في الأهلي، كان خيارًا مضيئًا وسط "عتمة" فوضى التغييرات وأزمات الإدارة الرياضية، وهو الذي غاب عن مباراة الهلال، التي كان أظهرة الراقي بمثابة "ثغرة" كبيرة سهلت إنهاء الزعيم للمباراة بثلاثية.


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  • قوة الأهلي؟ بل ضعف الرياض!

    بعد ثلاثيتين اسقرتا في شباك الأهلي من الخلود والهلال، جاء الثأر من الرياض، ولكن هل أظهرت المباراة قوة في الراقي، وراء الخماسية، الإجابة لا، بل إن ضعف مدرسة الوسطى، هو من سهّل الحصول على النقاط الثلاث.

    الأهلي تفوق في الاستحواذ، لا مانع، ولكن لنقل إلى "هفوات" دفاعية ساذجة، سهّلت هذا السيل من الأهداف، والدليل، ركلتي جزاء تم احتسابهما بسبب ركلة سلطان العيسى في ساق بالعبيد بلا داع، وسقوط محمد الخيبري لإعاقة أرتيم بوندارينكو، بطريقة تنم عن ضعف دفاعي وأخطاء لا تغتفر.

    صحيح أن الرياض فاجأنا في الشوط الأول، بأنه لم يعتمد اسلوب التكتل الدفاعي والتحولات، بل كان ندّا بالند في الضغط، بل وكان قريبًا من هز شباك إدوارد ميندي، إلا أنه في الشوط الثاني، تراجع بشكل كبير، وكأنه تأثر بهبوط كبير في المستوى.

  • إيفان توني ضد أنتونيس

    وبالنظر إلى المباراة من زاوية هجومية، فإن الكفة بالطبع ستميل لصالح الإنجليزي إيفان توني، الذي سجل هدفين، وبات الهدّاف التاريخي في مواجهات الأهلي والرياض، بوصوله إلى "5" أهداف، كما تخطى حاجز الـ30 ركلة جزاء ناجحة بقميص الراقي، فضلًا عن لقطته المهارية، بتنفيذ ركلة الجزاء الثانية على طريقة بانينكا.

    ولكن، إن أجزمنا بأن حلّ الرياض في التسديد من خارج منطقة الجزاء، فربما كان لياندرو أنطونيس، خير مثال على ذلك، بتصويبة ارتطمت في العارضة وركلة حرة، استغلها بكرة قوية تصدى لها إدوارد ميندي.

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  • جرس إنذار إلى ميريح ديميرال

    تحدثنا قبل أيام، في مقال بعنوان "رسالة لعلها تصل إلى ميريح ديميرال .. من جدد عقدك ورّط الأهلي بك فهل من وقفة صادقة مع النفس؟"، عن درجة العدوانية التي وصل إليها المدافع التركي، ولكنها للأسف خارجة عن السياق.

    هنا، جاء ريان حامد، الذي أشركه مارينو بوسيتش، بدلًا من الموقوف ديميرال، ولم يشكّل ثنائية مع روجر إيبانيز فقط، بل تفوق عليه أيضًا، وأظهر عدوانية من أجل الكرة، كنّا نفتقدها مع التركي.

    قطع 3 تسديدات وتشتيت 6 كرات وكسب 5 التحامات ثنائية من أصل 6، 48 تمريرة دقيقة من أصل 52، و10 كرات طويلة ناجحة من أصل 14، ولم يفقد الكرة، سوى أربع مرات.

    تألق ريان حامد جاء في وقت بات فيه ديميرال محلّ جدل واسع، فهل يعيد بوسيتش النظر في وضع قلبي الدفاع؟ وهل بات التركي بحاجة إلى "تغيير" تأديبي من أجل إعادته إلى مستواه؟

  • هذه الأخطاء لن تغتفر أمام القادسية

    كلمة أخيرة، الأهلي فاز برباعية، ولكن ضعف الرياض، وخاصة في الدفاع، هو ما حسم هذا الانتصار الكبير، ولكن ماذا عن مواجهة القادسية المُقبلة؟

    القادسية سيواجه كتيبة هجومية ذات معنويات عالية، بعدما سجل ترينكاو وسبيرتسيان وإيفان توني، ولكن إذا تحدثنا عن الدفاع، فإن مركز الظهير الأيمن، الذي لا يزال بوسيتش يجرب فيه العناصر في كل مباراة، قد يشهد معاناة كبيرة بين تحركات بونسو باه ودعم مصعب الجوير معه، فضلًا عن هفوة الدقيقة 44، حينما استقبل حسن العلي عرضية عصام بحري، ووجد نفسه منفردًا بسبب سوء تمركز الدفاع، إلا أنه رد هدية الأهلي بتسديد الكرة بجوار القائم.

    الأهلي فاز بالكرات الثابتة وعرضيات بالعبيد ومهارات فردية (مثل صاروخية نايف مسعود)، إلا أنه لا يزال عليه التعامل مع وضع أرتيم بوندارينكو الذي فقد الكثير من الكرات والمواجهات الثنائية، خاصة وأنه سيواجه فريقًا يتمتع بسيطرة مطلقة في وسط الميدان، وخطورة كبيرة من الأطراف.


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