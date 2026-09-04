لم تكن كل القرارات خاطئة: نجم الأهلي يثبت النظرية ضد الرياض .. جرس إنذار لديميرال وأخطاء لن تغتفر أمام القادسية!

في أصعب أحواله، ينتصر بنتيجة عريضة، هكذا فعل الأهلي الذي اكتسح الرياض، بنتيجة (5-0)، في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

الأهلي عرف طريق الشباك، بعدما حالفه حظ عاثر أمام الهلال، وأحرز خماسية عن طريق إيفان توني (هدفين من ركلتي جزاء) وإدوارد سبيرتسيان وفرانشيسكو ترينكاو ونايف مسعود، في الدقائق 18 و43 و45+2 و61 و87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الخامس في ترتيب دوري روشن، معوضًا خسارتيه الماضيتين أمام الخلود والهلال، بينما تجمد رصيد الرياض عند أربع نقاط، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الأهلي والرياض، خامس جولات دوري روشن..