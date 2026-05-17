"حسابكم يُدار من خارج البلاد" .. رئيس رابطة الاتحاد يخرج عن صمته بعد اتهامات بدر تركستاني!

أثار بدر تركستاني، رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي، أزمة مع جماهير الاتحاد، بسبب اتهاماته التي جاءت في ليلة الاحتفالية بإنجازات الراقي في معقل الإنماء بجدة.

الأهلي احتفل بإنجازاته في الإنماء، بعد فوزه على الخلود بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، عن طريق إيفان توني وصالح أبو الشامات وإنزو ميلوت.

وأقام الأهلي احتفالًا رائعًا مع جماهيره في ملعب الإنماء، بالإنجازات التي حققها على مدار عام، بالفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبينهما كأس السوبر السعودي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف أحرزه فراس البريكان.

  • ما القصة؟

    وقبل ساعات من ليلة الاحتفال بإنجازات الأهلي، في آخر مبارياته في الموسم على ملعبه، وجه بدر تركستاني الدعوة لجماهير الراقي بالتواجد في الجوهرة المشعة من أجل توديع النجوم والأبطال، وتوجيه الشكر إليهم بعد الإنجاز الوطني الكبير، وتشريفهم للوطن للمرة الثانية على التوالي.

    في المقابل، وجه تركستاني ردًا على سخرية اتحادية، بتوجيه اتهام بأن حساب جماهير العميد يدار من خارج البلاد، بأفكار صبيانية دخيلة على المجتمع السعودي.

    وأضاف "أنا وجمهور الملكي نتعاتب ونمون على بعض، ولا تحسبهم مثل ما عندك بـ(رموز أموال)، سمعت أنهم سيغلقون الحساب والموضوع وصل للجهات المعنية".

  • رد حاسم من رئيس رابطة الاتحاد

    من جانبه، وجه يحيى عسيري، رئيس رابطة مشجعي نادي الاتحاد، ردًا حاسمًا على اتهامات بدر تركستاني، دون الإشارة إليه صراحة في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على منصة (إكس).

    وعلّق عسيري بقوله "تغاضينا طويلًا عن كثير من الإساءات واخترنا الصمت، احترامًا لأنفسنا وتجنبًا للانحدار إلى مهاترات اعتاد البعض الاختباء خلفها، ومحاولة جرّ الآخرين إليها مرارًا وتكرارًا، لكن لكل مقام حديث.

    من يبحث عن المكافآت والضغط بالاستقالات، لا يليق به التلميح عن الذمم والولاءات، ومن يعجز عن احتواء أزمته مع جمهوره، يبدأ باختلاق القصص وتوزيع الاتهامات يمينًا ويسارًا للهروب من واقعه.

    أما حديثك عن الوطن والمجتمع والجهات المعنية، فهذه عبارات أكبر من أن تُستخدم كستار لمعركة شخصية أو محاولة لكسف تعاطف جمهور غاضب.

    إذا لديك اتهام واضح، فقله بصراحة وتحمل مسؤوليته، أما التلميح والغمز وصناعة الروايات، فلن تحل مشاكلك الداخلية. الله الهادي".

  • Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    استهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 24 مباراة مقابل 6 تعادلات و3 هزائم، خلال 33 لقاءً.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    وضمن الأهلي تواجده في النسخة المُقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، وكذلك كأس الإنتركونتينينتال.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 32 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.


