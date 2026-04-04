وكأن الأهلي كان بحاجة إلى إصابة جديدة، تنضم إلى "مستشفى الراقي"، في ظل اقترابه من خوض معترك الحسم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
خسائر الأهلي عرض مستمر .. إصابة جديدة لنجم الفريق تربك يايسله قبل النخبة
غيابات الأهلي أمام ضمك
ودخل الأهلي مواجهة ضمك، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، وسط العديد من الغيابات.
وكان "الرئيس" فرانك كيسييه، هو الوحيد الذي غاب عن اللقاء بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يعاني الأهلي من إصابة فالنتين أتانجانا، ميريح ديميرال، علي مجرشي، زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات.
ومع تواجد ديميرال وأبو الشامات في المدرجات، لدعم الأهلي، جاءت إصابة جديدة لتزيد من أوجاع المدير الفني ماتياس يايسله، في مباراة ضمك.
ماذا حدث؟
وتعرض قلب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز، لإصابة أجبرته على مغادرة ملعب الإنماء، خلال الشوط الثاني من عمر المباراة.
ورغم محاولات إيبانيز لاستكمال اللعب، إلا أنه لم يقدر على الاستئناف، ليقرر ماتياس يايسله، استبداله باللاعب محمد سليمان بكر، في الدقيقة 53.
ولعل هذه اللقطة تعد من النوادر، بأن يظل قلب الدفاع "الأهلاوي" خاليًا من روجر إيبانيز وميريح ديميرال معًا، بعد إصابة الثنائي.
وأضافت إصابة إيبانيز أزمة جديدة في دفاع الأهلي، في ظل معاناة ديميرال ومجرشي وهوساوي من الإصابة أيضًا، ليصل مجمل إصابات الخط الخلفي إلى خمسة لاعبين.
مدة غياب إيبانيز
وفي هذا السياق، كشف أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ثامر الشهراني، عن طبيعة إصابة روجر إيبانيز، مبينًا أنها المدافع البرازيلي تعرض للإصابة إما في العضلة الخلفية أو الضامة.
ونوّه الشهراني بأن أفضل الأحوال، يعني غياب إيبانيز لما يتراوح بين 2-5 أيام للشد أو الإجهاد العضلي، أما في أسوأ الأحوال، يكون البرازيلي قد تعرض لتمزق عضلي، يبعده عن الملاعب لما يتراوح بين 10-14 يومًا.
ما قدمه نجم الأهلي
ويعد روجر إيبانيز أحد العناصر الأساسية في كتيبة ماتياس يايسله، والذي احتفل مؤخرًا، بعودته لقائمة المنتخب البرازيلي، حيث خاض مواجهتي فرنسا وكرواتيا، ضمن أجندة الفيفا في مارس الماضي، ضمن التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وشارك إيبانيز في 115 مباراة بقميص الأهلي، في جميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة، كما لعب دورًا رئيسًا في قيادة الراقي للتتويج بثنائية دوري روشن وكأس السوبر السعودي.
محطة آسيوية
وتأتي إصابة إيبانيز، في ظل الاقتراب من دخول مرحلة الحسم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يفصل الأهلي عن الإقصائيات الآسيوية، مواجهة الفيحاء، الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين.
الأهلي سيواصل حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي، بملاقاة الدحيل القطري على ملعب الإنماء، في 13 إبريل، علمًا بأن مباريات دور الـ16، ستقام بنظام المباراة الواحدة، لأندية غرب آسيا، بعد تأجيلها مسبقًا بسبب ظروف الصراع العسكري بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
تعديلات الاتحاد الآسيوي
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..
* 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).
* 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).
* 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).
* 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).
ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.
ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل، لتتحدد هوية الفائز بمكافأة الـ12 مليون دولار.
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".