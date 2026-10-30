بعد سداسية الشباب: أنباء عن قرار الأهلي بإقالة بوسيتش .. وبديله المقترح يقترب من تحقيق حلمه!

يبدو أن ساعات المدير الفني الكرواتي مارينو بوسيتش، باتت معدودة في الأهلي، خاصة بعد الزلزال الذي تعرض له في مباراة الشباب، بعد الخسارة بنتيجة (1-6)، في قمة كروية كانت من طرف واحد، ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

في غياب أبرز نجوم الأهلي، على غرار إدوارد ميندي وميريح ديميرال وإيفان توني، تكبد الراقي خسارة فادحة أمام الشباب، بسداسية حملت توقيع ريكاردو ماتياس (هدفين د2 و48)، ويانيك كاراسكو (هاتريك منه ركلتا جزاء د25 و66 و82)، وروجر مارتينيز (من علامة الجزاء د37)، بينما تكفّل فراس البريكان بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 40.

المباراة كشفت عن أخطاء دفاعية قاتلة، تكلّلت بلقطة طرد الحارس عبد الرحمن الصانبي، التي كانت بمثابة "نقطة تحول" في سير المباراة نحو الأسوأ.