ذهب سويسرا لا يصدأ: جرح النعيمات لا يزال غائرًا .. وجرس إنذار للأردن بتلك الأزمة قبل كأس العالم!

وسط الأجواء الماطرة، واجه الجيل الذهبي للمنتخب الأردني، اختبارًا قاسيًا، في ظل تحضيراته لأولى مشاركة في كأس العالم 2026، بعدما تلقى خسارة أمام سويسرا بنتيجة (1-4)، في مباراة ودية أقيمت على ملعب كيبون بارك.

وجاءت رباعية سويسرا عن طريق بريل إمبولو (ركلة جزاء)، دان ندوي، جرانيت جاكا (ركلة جزاء)، كريستيان فاسناخت، في الدقائق 28 و33 و45+9 و79، بينما وقّع عودة الفاخوري على هدف الأردن في الدقيقة 52.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السويسري في المجموعة الثانية، أمام كندا والبوسنة والهرسك وقطر، بينما يخوض المنتخب الأردني، مجموعة الموت في كأس العالم 2026، بملاقاة الأرجنتين، حامل اللقب، والنمسا والجزائر في المجموعة العاشرة.

