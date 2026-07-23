على الرغم من إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2026، والإعلان عن تتويج منتخب إسبانيا، بطلًا للنسخة الثالثة والعشرين، إلا أن الجدل التحكيمي لا يزال مستمرًا، خاصة في الأرجنتين.
تشكيك في تعرض الأرجنتين للظلم .. "61 ألف توقيع" على إعادة نهائي كأس العالم!
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ما حدث في نهائي كأس العالم
وتوج المنتخب الإسباني، بلقب كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب ميتلايف، بهدف دون رد، أحرزه فيران توريس، في الدقيقة 106، بصناعة من نيكو ويليامز.
المباراة التي أدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، بين توجيه اتهامات إلى ماك أليستر ونيكولاس تاليافيكو، ثنائي الأرجنتين، بارتكاب أخطاء تستوجب الحصول على بطاقة، فيما تم إلغاء هدفين لإسبانيا، من قِبل نيكو ويليامز وفيران توريس.
هذا الفوز حرم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من التتويج باللقب قبل رقصته الأخيرة، حيث يزعم بأنه سيتوقف عن مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، في الوقت الذي فشل فيه قائد إنتر ميامي، في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، أو تحقيق لقب الهدّاف التاريخي، الذي حسمه كيليان مبابي، برصيد 22 هدفًا.
وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق الميدالية البرونزية، كأكبر إنجاز له في المونديال منذ لقب 1966، بعد الفوز على فرنسا، في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي شهدت نتيجة دراماتيكية، بنتيجة (6-4).
عريضة تطالب بإعادة المباراة
وبحسب موقع "جلوبو" البرازيلي، فإن المشجعة الأرجنتينية جيزيلا سانشيز، وجهت تشكيكًا في أداء الحكم سلافكو فينسيتش، حيث طالبت - في منشورها - الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمراجعة القرارات التحكيمية، التي أثرت بدورها على سير المباراة، على حسب قولها.
سانشيز شككت في تعرض المنتخب الأرجنتيني، لقرارات تحكيمية حرمته من اللقب، فيما تجاوز عدد التوقيعات، على عريضة تم إطلاقها عبر منصة Change.org، للمطالبة بإعادة المباراة، 61 ألف توقيع.
ورغم الاتهامات الموجهة، فإنها لم تحمل أي دليل أو برهان يدعم هذه المخالفات التي طالبت من أجلها الجماهير الأرجنتينية، بإعادة مباراة النهائي، التي حسمت في الوقت الإضافي.
ولا تعد هذه المرة الأولى، التي يشهد فيها المونديال، حملات تطالب بالإعادة؛ حيث تم إنشاء عريضة في فرنسا، جمعت أكثر من 82 ألف توقيع، لإعادة مباراة نصف النهائي ضد إسبانيا، بداعي وجود خطأ تحكيمي، في اللقطة التي سبقت ركلة الجزاء، والتي افتتح الإسبان منها التسجيل في اللقاء.
حقيقة مثول رئيس الاتحاد الأرجنتيني أمام القضاء الأمريكي
ونفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيانٍ رسمي، كافة الأخبار التي تتحدث عن استدعاء القضاء الأمريكي لرئيسه كلاوديو تابيا؛ مشددًا على أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وحسب مصادر إعلامية مختلفة؛ تقوم السلطات الأمريكية بالتحقيق في عقود تجارية مُرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار.
هذه التحقيقات الأمريكية؛ تأتي في أعقاب المداهمات التي جرت خلال شهر ديسمبر الماضي، في مكاتب اتحاد الكرة الأرجنتيني.
وأضاف البيان الذي نشره الاتحاد الأرجنتيني، عبر موقعه الرسمي: "كما أن مزاعم مصادرة ممتلكات تابيا، والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي كانت في حوزته؛ شائعات غير صحيحة أيضًا".
واستكمالًا لبيانه.. أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الاستدعاء الصادر عن القضاء الأمريكي، لم يكن موجهًا إلى رئيسه كلاوديو تابيا، أو حتى أمين المال بابلو توفيجينو؛ بل إلى طرفٍ ثالث آخر.
وأشار البيان إلى أن الاستدعاء، أمر ذلك الشخص - لم يذكر اسمه -؛ بالمثول أمام هيئة محلفين كبرى، مع تقديم وثائق ومراسلات تتعلق بعدة مسؤولين.
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تحقيق الفيفا في واقعة الأرجنتين
وذكرت "سكاي سبورتس"، بأن الاتحاد الدولي "فيفا"، فتح تحقيقًا في الأحداث التي وقعت عقب مباراة إسبانيا والأرجنتين، وتخضع السلوكيات غير الرياضية التي أبداها باريدس وأيالا للتدقيق، حيث اعتدى الثنائي على عدد من لاعبي لا روخا بعد إطلاق صافرة النهاية.
ووقعت مشادة بين نجوم إسبانيا والأرجنتين؛ وذلك بعد إطلاق صافرة ختام نهائي بطولة كأس العالم 2026، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية.
وعلى الفور؛ تدخل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، لإبعاد نجوم إسبانيا.
تدخُل سكالوني منع تصاعد الأحداث بشكلٍ أكبر؛ حيث نجح في احتواء الموقف سريعًا، وإعادة الأجواء الهادئة من جديد.
لكن.. الإعادات أظهرت مشهدًا مشينًا للغاية، بين نجوم منتخب الأرجنتين ومتوسط الميدان الإسباني بابلو جافي؛ وذلك قبل تدخُل المدير الفني ليونيل سكالوني، والذي تحدثنا عنه.
هذه الإعادات أوضحت اعتداء نجوم الأرجنتين، على جافي البالغ من العمر 21 سنة؛ قبل أن يقوم متوسط ميدان "التانجو" لياندرو باريديس، بحركة تشبه "المصارعة" ضد نظيره الإسباني.
باريديس قام بـ"ضرب" جافي؛ ثم إسقاطه على أرضية الملعب، في مشهد صادم للغاية.
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