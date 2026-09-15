اكتئاب حاد ودعم ميسي.. لافيتزي يكشف كواليس أصعب فترات حياته!

وإلى جانب استمداده لدوافع بالغة الأهمية من عائلته، وجّه صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية عام 2008 رسالة قوية عن المثابرة إلى كل من يمرّون بمعاناة مماثلة. وشدّد لافيتزي على قيمة الصمود قائلاً: "أقول لكل من يعاني إنه بالتواضع وإرادة القتال يمكنك تجاوز الأمر".

كما سلّط المهاجم السابق الضوء على التضامن الواسع الذي حظي به من جميع أنحاء عالم كرة القدم، مركّزاً بشكل خاص على علاقته الوطيدة بميسي. وحديثاً عن تلك الدائرة الداعمة، أضاف لافيتزي: "وقف عالم كرة القدم إلى جانبي تماماً، الكثير من الناس كانوا حاضرين من أجلي، مثل ميسي وأجويرو وباولو كانافارو. تجمعني بميسي صداقة خاصة، نتحدث في شتى الأمور، إنه شخص رائع".