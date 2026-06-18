"افعل ما أمرتك به!" .. اشتباك بين توخيل ونجم إنجلترا ضد كرواتيا

تعرّضت البداية الهادئة لمباراة توماس توخيل الأولى في كأس العالم كمدرب لانتكاسة بعد مرور سبعة عشر دقيقة من انطلاق المباراة الافتتاحية لإنجلترا في المجموعة L على ملعب دالاس.

وعلى الرغم من أن «الأسود الثلاثة» كانوا متقدمين بنتيجة 1-0 في ذلك الوقت، إلا أن المدرب السابق لتشيلسي شعر بالغضب الشديد بسبب عدم التزام الحارس جوردان بيكفورد بتعليماته المحددة بشأن توزيع الكرة.

ووفقًا لمراسل قناة «فوكس» جيف شريفز الذي كان متواجدًا على خط التماس، كما نقلت صحيفة «ذا صن»، فقد اندلعت الأزمة عندما فقد بيكفورد توازنه على جانبه الأيسر. وبدلاً من تمرير الكرة إلى الظهير الأيمن وفقًا للتعليمات، اختار حارس مرمى إيفرتون مسارًا مختلفًا، مما أثار رد فعل غاضبًا من مدربه.

سارع توخيل على الفور إلى حافة المنطقة الفنية ليُعبر عن غضبه للاعب البالغ من العمر 32 عامًا.