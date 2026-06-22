"افتراءات وأكاذيب".. عائلة رافينيا ترد على ادعاءات "بطل العالم" بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي!

وزعم فامبيتا أن هذه المعلومات وصلته من أشخاص مقربين من النادي، رغم إقراره بأنها في الأساس مجرد "أحاديث" سمعها خلال بطولة كأس العالم للأندية. وقال: "يمر رافينيا بمشكلة عائلية خطيرة، بالإضافة إلى أزمات مالية. إنه يصلي ليرى ما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى الهلال، فهو يحاول التعامل مع هذا الوضع".

وأضاف: "إنها مسألة عائلية. لقد وصلتني المعلومات من خلال أشخاص مقربين من الوضع في برشلونة. إنه يأمل أن يسمح له التوقيع مع الهلال بتغيير الأمور وإصلاحها".

هذه التصريحات استدعت رد فعل سريع من عائلة رافينيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ماركا". حيث تحدى ابن عمه، إيجور باديلا، هذه الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع المقابلة على الإنترنت. ورد باديلا بشكل مباشر على فامبيتا قائلاً: "سيتعين عليك أن تشرح هذه الأكاذيب يا صديقي".