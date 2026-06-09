كارثة تهدد افتتاح كأس العالم .. حركة احتجاجية تضرب المكسيك وتضع مواجهة جنوب إفريقيا في خطر!

البطولة لم تبدأ حتى الآن، ومع ذلك شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مثل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسحب التذاكر المخصصة لإيران لمباريات دور المجموعات في غضون مهلة قصيرة.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الخلافات الإدارية بين الولايات المتحدة وإيران حول كأس العالم خلال الأيام والأشهر الأخيرة.

واستمر هذا الجدل، بحرمان الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ساعات من التحقيق معه في مطار ميامي.

سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي برفض السماح له بالتواجد على الأراضي الأمريكية.

عمر عبد القادر تم استجوابه في غرفة صغيرة طوال الليل عندما تم توقيفه في مطار ميامي، في مشهد غريب لا يليق بواحد من صفوة الحكام على مستوى العالم، وخضع لتحقيقات استمرت 11 ساعة، ثم تم نقله إلى زنزانة منفصلة احتجز فيها لعدة ساعات إضافية قبل الذهاب إلى إسطنبول.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت العديد من الشكاوى بخصوص التضييق على المشجعين في دخول الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الإقامة وحضور المباريات من الملاعب.