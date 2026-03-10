Getty
اعتقال جوي بارتون بتهمة الإصابة بجروح بعد شجار مزعوم في نادي الغولف
فتح تحقيق في شجار مزعوم
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن بارتون كان "أحد الرجلين اللذين تم احتجازهما بعد مشادة كلامية بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للجولف". وتابعت الصحيفة أن خدمات الطوارئ تم استدعاؤها عقب ورود بلاغات عن وقوع اعتداء.
ووفقًا لصحيفة ميل، "اندلع شجار داخل النادي". ومع تصاعد المواجهة المزعومة، "هناك ما يشير إلى أن سلاحًا قد تم إحضاره من خارج المبنى وأن بارتون ربما كان يتصرف دفاعًا عن النفس".
ويقال إن رجلاً واحداً نُقل إلى المستشفى "لتقييم إصابات في وجهه وأضلاعه". وقد فتح تحقيق في ما حدث.
بيان من شرطة ميرسيسايد
وقال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي: "يمكننا تأكيد أنه تم القبض على شخصين عقب بلاغات عن وقوع اعتداء في هيوتون يوم الأحد 8 مارس. في حوالي الساعة 9 مساءً، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى فيرواي بعد بلاغات عن تعرض رجل للاعتداء بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للجولف. تم نقل الضحية إلى المستشفى لتقييم الإصابات التي لحقت بوجهه وأضلاعه.
"تم القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا ورجل يبلغ من العمر 43 عامًا للاشتباه في إصابتهما بجروح بموجب المادة 18. وكلاهما محتجزان حاليًا حيث سيتم استجوابهما من قبل المحققين. ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث".
بارتون حضر مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
يُزعم أن الحادثة المذكورة وقعت في اليوم التالي لعودة بارتون إلى سانت جيمس بارك لمشاهدة مباراة نيوكاسل في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أحد أنديته السابقة، مانشستر سيتي.
لم تكن هناك أي نشاطات على حساب بارتون على تويتر - الذي يضم 2.5 مليون متابع ويصف نفسه فيه بـ"الناقد الثقافي" - منذ 8 مارس.
حكم بارتون في قضية ألوكو
في ديسمبر 2025، حُكم على بارتون بالسجن لمدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهراً، بعد أن أُدين بإرسال رسائل إلكترونية مسيئة للغاية بهدف التسبب في إزعاج أو قلق للمذيع جيريمي فاين والمحللين الكرويين لوسي وارد وإيني ألوكو.
كما حُكم على الرجل البالغ من العمر 43 عامًا بأداء 200 ساعة من العمل المجاني في المجتمع ودفع أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني كنفقات.
