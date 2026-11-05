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أحمد فرهود

العيب فيك أم فيهم؟!.. كريستيانو رونالدو أسطورة "لا تعرف النهايات السعيدة"

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
البرتغال
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رونالدو والنهايات غير السعيدة.. وجهان لعملة واحدة

مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، توقع المفاجآت دائمًا؛ فقد تظن أنه سيتخذ قرارًا ما، ليدهشك بأمر مغاير تمامًا.

نعم.. وسط توقعات "المصالحة" مع المدير الفني جورج جيسوس، والاستمرار مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ ها هو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب دوليًا، بشكل رسمي.

رونالدو قرر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إسدال الستار على رحلة دامت 23 سنة مع منتخب البرتغال؛ تخللتها بعض الإنجازات القارية المهمة، والكثير من النكسات العالمية.

لكن بعيدًا عن الإنجازات والنكسات، داخل أرضية المستطيل الأخضر؛ فإن طريقة إعلان "صاروخ ماديرا" اعتزاله دوليًا، فتحت جراحًا قديمة في مسيرة اللاعب.

هذه الجراح التي نقصدها، تتعلق بـ"النهايات غير السعيدة" لكريستيانو رونالدو في معظم محطاته الكروية؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. مسيرة دولية "تاريخية" مع منتخب البرتغال

    أولًا وقبل كل شيء؛ لنتطرق إلى مسيرة الأسطورة كريستيانو رونالدو "الدولية"، مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    مسيرة رونالدو "الدولية" بدأت في أغسطس 2003؛ وذلك بعد أيام قليلة من انتقاله إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

    وهذه البداية؛ كانت بمشاركته لمدة 45 دقيقة في "ودية" منتخب البرتغال ضد كازاخستان، يوم 20 أغسطس 2003 تحديدًا.

    وما أعقب ذلك لم يكن إلا كتابة التاريخ؛ حيث على مدار 23 سنة مع منتخب البرتغال، حقق رونالدو الآتي:

    * مباريات: 234.

    * دقائق: 18.604.

    * مساهمات تهديفية: 191.

    * أهداف: 146.

    * تمريرات حاسمة: 45.

    وأصبح رونالدو بذلك؛ أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم والهداف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال، مع تتويجه بـ3 ألقاب قارية.

    ألقاب "صاروخ ماديرا" مع منتخب بلاده؛ هي كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية "مرتين" في 2019 و2025.

    إلا أن حلم رونالدو الأكبر، بالحصول على لقب كأس العالم، لم يتحقق على مدار 23 عامًا من مسيرته "الدولية"؛ حيث ودّع نسخة 2026 من دور الـ16، بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.

    أيضًا.. حلم رونالدو بأن يُسجل هدفه "رقم 1000"، بقميص منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كما صرح هو بنفسه في وقتٍ سابق؛ انتهى الآن وإلى الأبد.

  • Cristiano Ronaldo Portugalgetty

    الحلم يتبخر.. مشهد ختامي صادم لمسيرة رونالدو الدولية

    بعد استعراض مسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "الدولية"؛ يجب التطرق إلى "النهاية غير السعيدة" مع منتخب بلاده، قبل أن يعلن اعتزاله بشكل رسمي.

    نعم عزيزي القارئ؛ رونالدو دخل في صدام مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

    جيسوس الذي تولى قيادة منتخب البرتغال، بعد نهاية كأس العالم 2026؛ قام باستدعاء رونالدو في فترة التوقف الدولي الماضية، بشكل طبيعي للغاية.

    وقتها.. كان من المقرر أن يخوض المنتخب البرتغالي، 4 مباريات في دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ وذلك ضد ويلز، النرويج "مرتين" والدنمارك.

    وشارك "صاروخ ماديرا" لمدة 67 دقيقة ضد ويلز، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء" أمام النرويج، في الأسبوع الثاني.

    هنا اندلعت الأزمة؛ إذ شعر رونالدو بأن جيسوس خالف وعده معه، بإشراكه في الشوط الثاني ضد منتخب النرويج، وفقًا لرواية اللاعب.

    لكن المدير الفني البرتغالي نفى وجود أي اتفاق من هذا النوع؛ مؤكدًا أن قرار عدم إشراك رونالدو كان فنيًا، ولا يستطيع أحد التدخل في اختياراته.

    وتصاعدت الأحداث؛ حتى غادر كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة الدنمارك، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وفي البداية.. توعد رونالدو بكشف الحقائق في الوقت المناسب، قبل أن يخرج للاعتذار، وإعلان تقبله أي عقوبة توقع ضده؛ ليرد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإيقاف اللاعب دوليًا لمدة 30 يومًا، إلى جانب تغريمه 255 يورو.

    ومع إعلان العقوبة؛ كانت كل التوقعات تشير إلى عودة رونالدو إلى المنتخب البرتغالي بعد انتهاء فترة الإيقاف، بل إن اللاعب نفسه أكد استعداده لمواصلة تمثيل بلاده.

    إلا أن المفاجأة جاءت اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026؛ عندما أعلن الأسطورة البرتغالية قراره بإنهاء مسيرته الدولية، بشكلٍ رسمي.

    لذا؛ فإن آخر فصول مسيرة كريستيانو رونالدو الدولية، قبل الإعلان عن الاعتزال، شهدت الآتي:

    * أولًا: الخروج من دور الـ16 في كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام إسبانيا.

    * ثانيًا: الخلاف مع مدرب البرتغال، ومغادرة معسكر المنتخب بشكل صادم.

    * ثالثًا: عقوبة الإيقاف لمدة 30 يومًا، قبل إعلان الاعتزال الدولي رسميًا.

    لكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة؛ وهي أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أكد تمسكه بـ"تكريم رونالدو"، وإنهاء مسيرته الدولية المليئة بالإنجازات بالشكل الذي يستحقه.

    وبالتالي.. نحن نحكم على الواقع الحالي فقط؛ خاصة أن رونالدو قد يحظى بـ"تكريم أسطوري"، ينسينا المشهد الأخير الصادم مع منتخب البرتغال.

  • Real Sociedad v Manchester United: Group E - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport

    النهايات الحزينة.. أمر ليس بجديد على كريستيانو رونالدو

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس بأمر جديد على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ فهذا اللاعب اعتاد على النهايات غير السعيدة، في معظم محطاته الكروية.

    انظر عزيزي القارئ إلى نهاية مسيرة رونالدو، مع كل من "العملاق الإسباني ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي"، لتتأكد من هذا الأمر.

    * أولًا: ريال مدريد

    بخصوص ريال مدريد؛ فرونالدو رحل عن الفريق الأول لكرة القدم صيف عام 2018، بعد 9 سنوات مليئة بالإنجازات الفردية والجماعية.

    ومن الناحية الكروية؛ رحل رونالدو عن ريال مدريد وهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أي بشكل كروي مثالي للغاية.

    إلا أن المسألة أبعد من ذلك؛ حيث دخل الأسطورة البرتغالية في خلاف مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بخصوص تحسين عقده.

    وأراد رونالدو - حسب تقارير صحفية آنذاك - أن يتم رفع راتبه، ليقترب من رواتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي كان يلعب وقتها في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

    ولم يكن ريال مدريد مستعدًا لتلبية مطالب رونالدو المالية، بالشكل الذي أراده اللاعب؛ ليتوصل الأخير إلى اتفاق مع نادي يوفنتوس، الذي انضم إليه صيف 2018 رسميًا.

    وفيما بعد.. اعترف رونالدو أنه رحل عن ريال مدريد؛ بسبب عدم شعوره بـ"التقدير" الكافي، مع إحساسه بأن نظرة الإدارة إليه تغيرت، وأنه لم يعد لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه.

    * ثانيًا: يوفنتوس

    مثّل رونالدو فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ حيث يمكن تلخيص رحلته على مستويين، هما:

    - فرديًا: حقق أرقامًا رائعة؛ بتسجيله 101 هدف في 133 مباراة، مع التتويج بـ5 ألقاب.

    - جماعيًا: رغم الألقاب الخمسة؛ فإن هدف يوفنتوس الأول من صفقة رونالدو، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا، لم يتحقق في النهاية.

    وما يجعل النهاية غير سعيدة بحق؛ أن رونالدو غادر يوفنتوس بشكل مفاجئ، رغم التصريحات التي صدرت من بعض مسؤولي النادي بشأن استمراره.

    رونالدو شارك بديلًا في مباراة أودينيزي، بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي موسم 2021-2022؛ قبل أن يغيب عن قائمة الفريق في مواجهة إمبولي التالية، بعدما أبلغ المدرب ماسيميليانو أليجري برغبته في الرحيل.

    وبعد ذلك.. ذهب رونالدو إلى مقر تدريبات يوفنتوس، وأفرغ خزانته، وودّع زملاءه؛ لينتقل بعدها إلى ناديه الإنجليزي الأسبق مانشستر يونايتد، في فترة جديدة.

    كما أن الأسطورة البرتغالية دخل في نزاع قضائي مع يوفنتوس، بشأن مستحقاته المالية بعد رحيله؛ حيث أجّل النادي الإيطالي رواتب عدد من اللاعبين، ومن بينهم "صاروخ ماديرا"، أثناء جائحة كورونا.

    وبعد مطالبة رونالدو بنحو 19.6 مليون يورو؛ قضت هيئة التحكيم في أبريل 2024، بأحقيته في الحصول على 9.8 مليون يورو إضافة إلى الفوائد.

    لكن النزاع لم ينتهِ تمامًا؛ إذ واصل يوفنتوس الطعن على القرار، رغم دفعه المبلغ لرونالدو بالفعل، مع استمرار الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض الإيطالية.

    بمعنى.. طريقة رحيل رونالدو بشكل مفاجئ، ثم النزاع القضائي بشأن مستحقاته، إلى جانب الفشل الأوروبي؛ كلها أمور جعلت النهاية غير سعيدة، بالفعل.

    * ثالثًا: مانشستر يونايتد

    أما فيما يتعلق برحلته "الثانية" مع نادي مانشستر يونايتد؛ فهي كانت أسوأ نهاية على الإطلاق، في مسيرة كريستيانو رونالدو الكروية.

    وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021، وسط احتفالات جماهيرية صاخبة؛ وذلك بعد أن كتب التاريخ مع هذا النادي الإنجليزي العريق، في الفترة من 2003 إلى 2009.

    لكن هذه الاحتفالات تحولت إلى مأساة بعد ذلك؛ حيث لم يكن رونالدو خيارًا أساسيًا للمدير الفني الهولندي إريك تين هاج، مطلع موسم 2022-2023.

    هنا دخل رونالدو في صدام مع مدربه، بل ورفض المشاركة "بديلًا" في مواجهة توتنهام هوتسبير، في أكتوبر 2022؛ ليوقع عليه تين هاج عقوبة، زادت من التوترات بينهما.

    ثم في نوفمبر 2022؛ أجرى رونالدو مقابلة مطولة مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان، حيث فتح فيها النار على تين هاج وإدارة مانشستر يونايتد.

    وبعد انتشار المقابلة، لم يعد استمرار العلاقة بين رونالدو ومانشستر يونايتد ممكنًا؛ لذا أعلن النادي فسخ عقده مع اللاعب بـ"التراضي" يوم 22 نوفمبر 2022، لينتقل بعدها إلى عملاق الرياض النصر في يناير 2023.

    وهذا يؤكد أن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد؛ تحوّلت من حلم جميل إلى نهاية سوداء، مليئة بالمشاكل وحرب التصريحات.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. العيب فيك أم فيهم يا كريستيانو رونالدو؟

    أخيرًا عزيزي القارئ؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا بعد كل ما استعرضناه، وهو: "العيب في الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أم في أنديته ومنتخب بلاده البرتغال؟!".

    الإجابة على هذا السؤال، قد تختلف من شخص إلى آخر؛ ولكنها مرتبطة أساسًا بأمرين، هما:

    * أولًا: شعور رونالدو بعدم التقدير.

    * ثانيًا: شعور الأندية والمدربين، وكذلك المنتخب البرتغالي، بأن دور رونالدو يجب أن يصبح أقل أهمية.

    وإذا نظرنا بأعين رونالدو؛ فلاعب بتاريخه ربما لديه كل الحق في أن يرغب بتعامل خاص، سواء من الناحية المالية أو الرياضية.

    إلا أن هناك رؤية فنية أيضًا؛ فمن حق أي مدرب أن يعتمد على لاعبين آخرين يخدمون منظومة لعبه، أكثر من رونالدو.

    كما من حق إدارة النادي أن ترفض زيادة راتب رونالدو؛ خاصة إذا كان هناك عقد سارٍ بينهما، وافق عليه اللاعب في وقت سابق.

    لذا.. فإن رونالدو كان يصعّد بعض المشاكل بشكل مبالغ فيه، لمجرد شعوره بأنه يستحق تعاملًا أفضل؛ بينما أخطأت بعض الأندية والمدربين في مسيرة "صاروخ ماديرا"، بأنهم لم يكونوا صرحاء في خططهم معه.

    والآن.. يمني كريستيانو رونالدو النفس، أن تكون نهايته مع ناديه الحالي النصر، بشكل أكثر من رائع من حيث البطولات والوصول إلى الهدف "رقم 1000"؛ حتى لا تكتمل المأساة باعتزال حزين لكرة القدم، بشكل نهائي.