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علي سمير

المعركة الدولية الأخيرة | ميسي رحل بالدموع ورونالدو اعتزل مطرودًا ليحسم لنا النتيجة بنفسه!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
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شتان الفارق بين نهاية هذا وذاك

وصلنا إلى خط النهاية .. لن نشاهد ليونيل ميسي بقميص الأرجنتين، ولا كريستيانو رونالدو مع البرتغال، أمر صعب تقبله ولكن علينا التأقلم عليه بعد سنوات طويلة من الصراع المحتدم بين الثنائي.

يوم 31 أغسطس الماضي كان يمثل لحظة فارقة في تاريخ الشعب الأرجنتيني عمومًا وليس بكرة القدم فقط، عندما أعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي، في مشهد توقعه الجميع وتمنى تأجيله إلى أبعد وقت ممكن.

البعض استقبله بالدموع والآخر بعدم الاستيعاب بأن ميسي لن يرتدي القميص السماوي مرة أخرى، وهناك من خرج بسؤال هام للغاية: "متى يفعل رونالدو نفس الشيء؟".

اختلفت الطريقة ولكن المصير واحد، كريستيانو قرر إنهاء رحلته مع البرتغال أمس، الخميس، 6 أغسطس، بعد صراعات خاضها مع المدرب جورج جيسوس، الذي كان السبب وراء كتابة كلمة النهاية لمسيرة أيقونية لا تُنسى.

لطالما تحدثنا عن المعارك بين ميسي ورونالدو، والآن هو الوقت المناسب لحسم المنتصر منهما في معركة "خط النهاية" بالاعتزال الدولي!

  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    نهاية ليست سعيدة ولكن

    قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، كان الجميع يعرف أن نهاية ميسي اقتربت، وبالتأكيد المشهد المثالي كان تتويجه بالمونديال، والغريب أنه اقترب بصورة مذهلة من الوصول إلى هذا الحلم، ولكنه فشل بالخسارة في النهائي أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله فيران توريس.

    ميسي البالغ من العمر 39 سنة كان من نجوم البطولة مسجلًا 8 أهداف، ولو كان تُوج باللقب لنافس على الكرة الذهبية بقوة، بسبب دوره المذهل في جميع انتصارات الأرجنتين، مما دفع البعض للقول إنه كان يلعب "وحده" في المونديال.

    وبعد البطولة سادت حالة من الترقب، ميسي الذي قال إنه "بذل كل ما عنده" بدأ يستعد لاتخاذ هذا القرار الصعب، وسط فترة من التفكير والتردد، قبل أن يتوفى والده خورخي في 8 أغسطس الماضي، وهنا كانت اللحظة الحاسمة "إرهاق بدني وظرف عائلي مأساوي"..الاعتزال هو الحل الأنسب.

    الاعتزال كان قادمًا لا محالة وبرغبة ميسي قبل أي شخص آخر، لأنه من الصعب أن يتجرأ أحدهم على مطالبة الأيقونة الأرجنتينية بإنهاء رحلته مع المنتخب حتى ولو كان عمره 39 سنة، لأننا عرفنا جيدًا أنه لا يزال أمامه ما يقدمه بعد مستواه المبهر في كأس العالم 2026.

    زملاء ميسي أظهروا له أقصى درجات الدعم عند اعتزاله وانتهاء مسيرته، الكل ودعه بالدموع وعلى رأسهم المدرب ليونيل سكالوني، وهذا ما سنتطرق عنده كثيرًا عندما نتحدث عن رونالدو.

    ما حدث لليلو هو ناتج ما زرعه، لم يكن مهتمًا بمعاداة أو الدخول في تحديات مع أي شخص، بقدر حرصه على بذل كل ما لديه في خدمة بلاده، ليتكاتف الجميع من أجل مساعدته داخل وخارج الملعب!

    وفي النهاية .. سنجد أن ميسي لديه الكثير ليفخر به مع الأرجنتين بعدما حقق الإنجازات التالية وأهمها حلمه الأكبر وهو المونديال :

    مباريات : 208

    أهداف : 126

    ويضاف إليها 5 مباريات لعبها مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد بكين 2008، سجل خلالها هدفين وساعد بلاده على الفوز بالبطولة.

    ألقاب : كوبا أمريكا "مرتين"، كأس العالم 2022 "مرة واحدة"، ميدالية ذهبية أولمبية، الفيناليسما "مواجهة بطل أوروبا أمام المنتخب الحاصل على كوبا أمريكا".

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    سوء المنقلب

    عندما نتحدث عن مصطلح "زرع ما حصد"، فهذا بالضبط ما نراه يحدث الآن مع رونالدو، الذي خرج ببيان رسمي ليؤكد نهاية رحلته الأيقونية مع البرتغال، بعد سنوات طويلة قضاها في خدمة بلاده، وجعل نفسه نجمًا للفريق منذ بداية رحلته قبل أن ينهيها وهو يُعامل كعبء يحاول البعض التخلص منه.

    النهاية هنا ليست سعيدة على الإطلاق، مهما حاول رونالدو إنكار ذلك، البرتغالي تم دفعه وإجباره على اعتزال اللعب الدولي، بعد خلاف مع المدرب جورج جيسوس الذي أطلق الشرارة في مباراة النرويج بالتوقف الدولي الأخير، ليقولها إلى نجم النصر بصورة غير مباشرة :"وقتك انتهى".

    على العكس تمامًا، حالة الحزن التي شاهدناها مع الأرجنتين لم تتكرر بنفس الصورة في البرتغال مع رونالدو، لأن الأخير البالغ من العمر 41 سنة قرر تحدي المنطق وتجاهل مقولة "Read the room"، بأن يقرأ ما يحدث حوله وينسحب قبل أن يجبره أحدهم على ذلك.

    رونالدو لم يقدم الكثير في مونديال 2026، وشتان الفارق بين ما فعله ميسي وما قدمه نجم ريال مدريد السابق في البطولة، وبعد مباريات دوري الأمم الأوروبية الأخيرة، تعرض اللاعب لعقوبة وصلت إلى غرامة وإيقاف لمدة شهر بعد مغادرته لمعسكر المنتخب على خلفية أزمته مع جيسوس، وحصل على استدعاء في التوقف الدولي القادم من أجل تكريمه بعد الاعتزال لا أكثر.

    المهاجم المخضرم سجل 3 أهداف في المونديال، ولكن الكل يعرف أن مردوده كان متواضعًا للغاية في أغلب اللحظات، والمثير أن نهايته كانت على يد إسبانيا أيضًا في دور الـ16 مثلما حدث مع ميسي في النهائي.

    نجم النصر السعودي كان يمكنه الاعتزال بشكل مباشر عقب كأس العالم، ويرحل وهو مرفوع الرأس والأغلبية تبكي على رحيله، ولكنه قرر العناد والمكابرة والبقاء في المحافل الدولية، رغم أن مستواه انحدر بشكل لافت وبدأت علامات السن تظهر على مردوده الفني والبدني.

    ربما قال رونالدو إنه أراد الاعتزال بعد المونديال، وظهرت أنباء حول قيام الاتحاد البرتغالي بحثه على الاستمرار لأسباب تسويقية، ولكن نحن لسنا أغبياء، لو قرر كريستيانو فعل أي شيء برغبته لن يوقفه أي شخص!

    السبب الوحيد والأوضح في رحيل البرتغالي هو الهروب مما ينتظره من معاملة مهينة مع جيسوس، خاصة وأن إقالة مدرب النصر السابق من منتخب بلاده تبدو شبه مستحيلة الآن.

    وعلى الرغم من كل ذلك، كريستيانو لديه الكثير ليفخر به على ما قدمه مع البرتغال :

    مباريات مع الفريق الأول : 234

    أهداف : 146

    ويضاف إلى ذلك 3 مباريات لعبها مع المنتخب الأولمبي وسجل هدفين.

    بطولات : بطل اليورو "مرة واحدة في 2016" وبطل دوري الأمم الأوروبية "مرتين".

  • messi ronaldo(C)Getty Images

    من انتصر في المعركة الدولية؟

    لسنا بحاجة إلى توضيح أي شيء، ولكن كما تابعنا في السطور الماضية، أحدهما رحل "مطرودًا" من جيسوس ومغادرًا بالإجبار وسط حالة من التأثر الروتيني وبعض التدوينات والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر غادر بالدموع والجميع يتمنى بأن تطول مباراته الأخيرة التي لعبها أمام بنين لأقصى وقت ممكن.

    مسيرة رونالدو منقوصة مهما حاول إنكار رغبته في الفوز بكأس العالم، لأن الحصول على المونديال كان سيجعله يتساوى مع ميسي من الناحية الدولية، ويضع نفسه في محادثة قد تجعل الكثير من الأشخاص يرجحون كفته على حساب أسطورة برشلونة.

    البعض يحاول تخفيف الأمر بالقول إنه لم يسمع أحد عن البرتغال قبل رونالدو، وكأن أوزيبيو ولويس فيجو وروي كوستا مارسوا لعبة مختلفة غير كرة القدم، مع الاعتراف بأن نجم النصر السعودي وصل لمكانة مختلفة تمامًا عن هؤلاء.

    النهاية الأفضل لرونالدو على الصعيد الدولي، كانت أن تبقى الأمور مفتوحة ومتروكة للجدل : وداع مثالي، ربما الحصول على كأس العالم، هذا بخلاف ما حُسم بالفعل في سباق الكرة الذهبية، حيث يمتلك 5 مقابل 8 للأرجنتيني.

    ولكن الآن الموقف حُسم تمامًا، ولا مجال للشك، ميسي تفوق عليه بمراحل، وحتى لو وصل رونالدو إلى حلم الهدف رقم ألف، فهذا الأمر ليس بعيدًا على ليو الذي يمتلك المتسع من الوقت لإضافة المزيد لرصيده.

    كريستيانو لا يندم على أي شيء .. هذا ما يظهره دائمًا للناس بكل ثقة أمام الكاميرات، ولكن بالتأكيد أنه بينه وبين نفسه يتمنى لو عاد الزمن به لإنهاء مسيرته الدولية بطريقة مختلفة، لأنه لم يترك لأحد أي مجال في التشكيك بأن ميسي انتصر عليه وبكل جدارة!

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