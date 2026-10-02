"سيناريو بيليه ومارادونا يتكرر" .. تعليق مثير يربط أزمة رونالدو بما حدث بين أسطورتي البرازيل والأرجنتين!

داخل الملعب، أثارت قضية كريستيانو ردود فعل متباينة. فقد ساند بعض المشجعين المدرب بكتابتهم عبارة "نحبك يا جيسوس" على قمصانهم، بينما رفع آخرون لافتة تحمل اسم رونالدو مع قلب في إشارة تضامن مع القائد السابق.
كما أشار جيسوس إلى أنه سيوضح ما جرى بينه وبين رونالدو بعد المباراة المقبلة أمام النرويج يوم الأحد. ومن شأن فوز آخر على النرويجيين أن يضمن التأهل المبكر إلى نصف نهائي دوري الأمم.
كما أوضح فيتينيا لاعب وسط الفريق أن اللاعبين يؤمنون بنهج المدرب. وأغدق لاعب الوسط المديح على المدرب البالغ من العمر 72 عاماً في مقابلة مع RTP: "كل الفضل يعود إلى عمل المدرب. قدّمنا مباراة رائعة. لا تنخدعوا بالنتيجة، لأنها كانت مباراة صعبة للغاية. كما كانت أفضل أداء لنا حتى الآن. نحن نواصل التطور، وكلما عملنا أكثر مع المدرب، كلما استوعبنا أفكاره بشكل أفضل. عمل المدرب بدأ يؤتي ثماره، وكان ذلك أكثر من واضح اليوم".
وعن رد فعل الفريق بعد رحيل رونالدو، أضاف فيتينيا: "حاولنا التركيز على المباراة وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. كان رد فعلنا رائعاً للغاية".
وحلّ جونسالو راموش بديلاً عن رونالدو في خط الهجوم وتألق بتسجيله هدفاً وصناعته آخر. وأكد هو الآخر على تأثير المدرب: "قبل كل شيء، المدرب الجديد عون كبير. لدينا أفكار أوضح، ونعرف بالضبط أين يتمركز كل زميل، في الدفاع والهجوم على حد سواء. نحن نتحسن يوماً بعد يوم، وكل ذلك جزء من مسار".